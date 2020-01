Sensor Tower: Nintendo frappe 1 milliard de dollars de dépenses de joueurs sur mobile, dirigé par Fire Emblem Heroes

Nintendo continue de connaître du succès avec sa gamme de jeux mobiles sur iOS et Android. Selon les nouvelles données de Sensor Tower, Nintendo a maintenant généré plus d’un milliard de dollars de revenus à vie grâce aux dépenses des joueurs via l’App Store et Google Player.

La majorité de ce milliard de dollars provient de Fire Emblem Heroes, qui reste le jeu mobile le plus populaire de Nintendo à ce jour. Fire Emblem Heroes représente à ce jour 656 millions de dollars, soit 61%, des revenus mobiles de Nintendo. En deuxième place, Animal Crossing: Pocket Camp avec 131 millions de dollars, suivi de près par Dragalia Lost avec 123 millions de dollars.

Les titres «Mario» de Nintendo complètent les palmarès: Mario Kart Tour à 86 millions de dollars, Super Mario Run à 76 millions de dollars et Dr. Mario World à 5,8 millions de dollars. Sensor Tower explique que malgré qu’il représente moins de téléchargements que les autres, Fire Emblem Heroes reste le jeu Nintendo le plus réussi d’un point de vue financier.

Bien qu’il soit moins bien classé en termes de part de téléchargements, le succès financier de Fire Emblem Heroes – qui affiche un revenu moyen par téléchargement de 41 $ – suggère que Nintendo a trouvé une formule gagnante avec le modèle Gacha.

À titre de comparaison, Super Mario Run est le jeu Nintendo le plus téléchargé avec 244 millions, mais son chiffre d’affaires par téléchargement est beaucoup plus faible.

Super Mario Run détient la couronne avec 244 millions de téléchargements, soit 54% des 452 millions de téléchargements de jeux mobiles de l’éditeur, tandis que les 147 millions d’installations de Mario Kart Tour représentaient 32%. Fire Emblem Heroes, le titre le plus rentable de Nintendo, ne représente que 4% du total.

Vous pouvez lire le rapport complet de Sensor Tower pour plus de détails sur les succès et les échecs des jeux mobiles de Nintendo. En fin de compte, cependant, le consensus est que les «expériences de monétisation de l’entreprise ont porté leurs fruits», malgré son incapacité à reproduire le succès de Fire Emblem Heroes jusqu’à présent.

