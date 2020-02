Sept alternatives à Microsoft Office que vous devriez apprécier

Vous recherchez des alternatives à Microsoft Office? Le logiciel phare de la firme de Redmond est la reine incontestée des suites bureautiques. Il est le plus vendu sur le marché et il existe un large consensus pour le qualifier de la qualité la plus complète et la plus élevée du segment des solutions informatiques de productivité et de collaboration. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’alternative.

Devenez un standard de facto (pas toujours avec les meilleurs arts bien que cela fasse partie d’une autre histoire), il est impossible de ne pas la rencontrer car il est disponible en plusieurs versions pour une utilisation dans les entreprises et les maisons et pour presque toutes les plateformes. Bien sûr, le principal est le plus ancien, pour Windows, en plus de celui pour macOS. Il a également une version Web et la dernière en date, des téléphones mobiles gratuits pour Android et iOS, des téléchargements dévastateurs.

Cependant, la véritable star de la suite de productivité Microsoft est la version cloud d’Office 365. Elle mène non seulement son segment mais aussi des services cloud professionnels et en quelques années a atteint des dizaines de millions d’abonnés en particulier dans les entreprises, mais aussi les consommateurs.

Inconvénients Microsoft Office

Tout dans la suite Microsoft n’est pas aussi positif que la qualité de ses logiciels, l’abondance d’applications (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher …), le grand nombre de fonctions de chacune d’entre elles et sa parfaite connexion. Il existe d’autres aspects moins importants tels que:

Office est développé sous un code propriétaire.

Bien qu’il puisse en gérer d’autres, son utilisation préférée est avec les formats de document de Microsoft lui-même.

Les versions qui font vraiment la différence sont payantes.

Office 365 est l’avenir, mais il nécessite d’être connecté à Internet.

C’est un problème pour ceux qui préfèrent travailler avec une suite installée localement. En fait, on pense qu’Office 2019, limité à Windows 10, sera le dernier du genre.

La collecte de données Office 365 est inquiétante. Bien plus large que la télémétrie Windows 10, jusqu’à 25 000 types de données d’événement Office sont collectées et accessibles à au moins 30 équipes d’ingénierie, selon le régulateur officiel néerlandais.

Microsoft va installer (de force) Bing dans Chrome pour les utilisateurs d’Office 365. Ce n’est pas la première fois que la société profite de l’adoption de la suite pour booster ses propres services tels que la recherche de mouvements arbitraires qui se produisent sans le consentement de l’utilisateur .

Tous les utilisateurs n’ont pas besoin d’autant d’applications ou de fonctions pour une utilisation bureautique de base.

Alternatives à Microsoft Office (gratuit)

Google Docs

Sûrement la plus populaire parmi les alternatives à Microsoft Office, est la suite que Google propose gratuitement pour le marché grand public et pour un usage personnel. Il n’atteint pas le nombre d’applications et de fonctions de MS Office, mais ses avantages ils sont plus que suffisants pour les besoins bureautiques de la grande majorité des utilisateurs.

Comme suite en ligneIl ne nécessite aucun type d’installation locale, il a une interface simple et intuitive et est très facile à utiliser. Il est capable d’importer des fichiers DOCX, XLSX et PPTX mais ne peut pas les exporter directement. Comprend 15 Go de stockage cloud gratuit pour l’archivage de documents; collaboration en ligne en temps réel avec jusqu’à 50 utilisateurs simultanés; l’intégration avec d’autres services Google, notamment Gmail et Calendar; Gestion simple des autorisations et modification hors ligne qui se synchronise automatiquement dès que l’utilisateur se connecte à Internet. Il peut être utilisé sur n’importe quelle plate-forme et a son équivalent de paiement professionnel avec G Suite.

LibreOffice

La meilleure alternative à Microsoft Office dans les suites de productivité pour installer et utiliser localement. Techniquement compatible avec les fichiers Microsoft Office, le processus n’est pas parfait et certains fichiers peuvent contenir des erreurs lors de leur ouverture. Il a intégré des outils pour créer des documents complexes, des livres et des pages Web et des centaines de modèles et d’extensions disponibles pour étendre ses fonctionnalités.

En plus de Writer, Calc et Impress, pour les documents texte, les feuilles de calcul et les présentations, LibreOffice comprend d’autres applications bureautiques telles que Draw (diagrammes), Base (bases de données) et Math (formules avancées). Non seulement gratuit, mais open source et multiplateforme avec les versions Windows, Mac et Linux. Comme Google Docs, il reste 95% des utilisateurs.

SoftMaker FreeOffice

Léger, mais assez complet, il possède les fonctionnalités essentielles dont un utilisateur aurait besoin et qu’il attendrait d’une suite bureautique moderne. C’était la première des suites alternatives de Microsoft Office qui offrait compatibilité avec leurs formats, pouvoir lire et écrire sans problème.

Son interface est attractive; offre à l’utilisateur le choix entre un look classique (avec des barres d’outils et des menus) ou un look moderne (avec un type de ruban de Microsoft), en plus de l’utilisation d’onglets pour éditer plusieurs documents. Il comprend une capacité d’exportation pour EPUB (conversion de documents en livres électroniques) et dispose d’une installation USB portable pour une utilisation n’importe où. Il a des versions pour Windows, macOS et Linux.

iWork pour iCloud

C’est la réponse d’Apple à Google Docs et Microsoft Office Online. Alors que la suite iWork d’Apple coûte généralement 10 $ par application, les utilisateurs peuvent utiliser Pages, Number et Keynote gratuitement sur le web en utilisant cet iWork pour iCloud. C’est l’option évidente si vous utilisez déjà iWork sur Mac, car il s’intègre bien et vous permet de travailler sur des documents n’importe où. Le seul inconvénient est qu’il est basé sur iCloud pour le stockage, qui est l’une des solutions cloud les moins populaires.

Comment pourrait-il en être autrement, cela ressemble beaucoup à la version de bureau pour Mac et en général à ce que vous attendez d’Apple: interface simple et attrayante (bien que peu personnalisable), intégration avec l’iWork payant; 5 Go de stockage cloud gratuit et import-export assez propres de Microsoft Office.

OnlyOffice

Moins connu, mais intéressant avec un slogan qui dit: «Puissant comme Microsoft Office, gratuit comme LibreOffice». Il utilise nativement les formats Microsoft Office et son interface est propre et professionnelle, à mi-chemin entre le Microsoft Office gonflé et le moins attrayant de LibreOffice.

Une autre alternative à Microsoft Office est développée sous open source et est entièrement gratuite pour un usage personnel. Il permet l’édition collaborative et le partage de fichiers en temps réel, avec la possibilité de s’auto-héberger pour un accès Web interne à des entreprises privées. En plus de la version pour la consommation gratuite a d’autres paiements Cloud et Enterprise.

Zoho Office

Avec une interface fluide et professionnelle, il offre une collaboration en temps réel avec l’édition et le chat; signatures numériques, échange rapide de documents et autres fonctionnalités spéciales telles que la possibilité de publier des documents directement dans le CMS WordPress pour les publications Web.

Importez et exportez proprement des fichiers Microsoft Office; Il a une authentification à deux facteurs pour une plus grande sécurité; personnalisation étendue des documents, des configurations et des espaces de travail et jusqu’à 5 Go de stockage gratuit via Zoho Docs.

Bureau WPS

Très puissant et complet, vous la connaissez peut-être sous son ancien nom, Kingsoft Office. Il comprend tout ce dont une suite bureautique a besoin, en plus de certaines fonctionnalités uniques telles que la conversion PDF, la fusion et la division PDF, les signatures de documents, le cryptage de documents, des centaines de polices et de modèles, l’édition de documents à onglets et bien plus encore.

Il offre 1 Go de stockage gratuit avec WPS Office Cloud et le partage de fichiers avec d’autres via WPS Office Cloud. Il a des versions Premium (économique 30 dollars par an) et Professional. Quelques aspects que nous aimons moins, c’est que la version gratuite est financée par la publicité et qu’elle fonctionne lentement sur les machines moins puissantes.

Vous devez participer Utilisez-vous d’autres alternatives à Microsoft Office? Ces indications sont-elles efficaces? Utilisez-vous Microsoft Office?