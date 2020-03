Sept applications gratuites pour Windows 10 essentielles

Dans les années 90, obtenez des applications gratuites pour Windows qui offraient un bon niveau de qualité et avaient une réelle utilité c’était vraiment compliqué. Oui, c’était une étape au cours de laquelle les solutions de shareware ont été considérablement développées, en fait DOOM se lancait selon cette modalité, mais il y avait une profonde division entre la quantité et la qualité.

Au fil des ans, cette réalité a radicalement changé. Le développement du logiciel libre a été énorme, et grâce à cela, nous pouvons trouver aujourd’hui un grand nombre d’applications gratuites pour Windows 10 qui offrent une grande valeur et également une excellente qualité, à tel point que, dans la plupart des cas, elles ont Peu ou rien à envier aux autres applications payantes.

Il en va de même pour les jeux gratuits. En janvier dernier, nous avons publié un guide dédié à la collecte dix des meilleurs jeux dont nous pouvons profiter gratuitement sur PC sans aucun frais, et aujourd’hui nous voulons partager avec vous sept applications gratuites pour Windows 10 que vous devez prendre en compte pour la qualité et la fonctionnalité qu’ils offrent.

Nous savons qu’il existe de nombreux outils et applications gratuits, et que certains de ceux que nous allons voir dans cette liste pourraient être remplacés par des solutions “rivales” qui offrent également une grande valeur. C’est pourquoi nous avons décidé d’inclure à la fin de chacune de ces applications gratuites pour Windows 10 une référence directe à une autre alternative gratuit

Comme toujours tu peux partir vos propres recommandations dans les commentaires, ainsi que toutes vos questions. Sans plus, nous commençons.

1.-Applications gratuites pour Windows 10: LibreOffice pour la bureautique

C’est l’une des meilleures alternatives à Microsoft Office. Des offres un ensemble très complet de fonctions travailler avec des documents et des feuilles de calcul, des bases de données, une formulation mathématique et des présentations.

Ses performances sont excellentes même dans les équipements avec configurations matérielles modesteset est compatible avec pratiquement tous les formats utilisés par les fichiers et documents Microsoft Office. Ce dernier est très important, car si vous songez à effectuer une transition de ladite suite vers LibreOffice vous n’aurez rien à craindre, vos fichiers et documents fonctionneront sans problème.

Ce sont les conditions que vous devez remplir pour profiter de LibreOffice, sans aucun doute l’une des meilleures applications gratuites pour Windows qui existent actuellement.

Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2012 ou Windows 10.

Processeur Pentium III ou Athlon XP.

256 Mo de RAM

1,5 Go d’espace libre.

Affichage avec une résolution de 1 024 x 768 pixels et 256 couleurs.

Quelles alternatives ai-je?: Les suites FreeOffice et Apache OpenOffice sont une bonne option.

2.-Applications gratuites pour Windows 10: Polarr pour la retouche photo

Cette application a fait ses débuts le les appareils mobiles, mais avec son arrivée en compatible, il est devenu l’une des meilleures applications gratuites pour Windows.

Avec Polarr nous pouvons retoucher nos photos de manière simple mais efficace. Il est disponible en deux versions, une gratuite et une payante Il fonctionne par abonnement mensuel ou annuel, mais vous n’avez rien à craindre, car il est parfaitement fonctionnel dans sa version gratuite.

Nous pouvons le télécharger directement depuis le Microsoft Store, où il est répertorié avec des exigences assez modestes (Windows 10 64 bits et 1 Go de RAM), bien qu’il soit clair que disposer d’un matériel supérieur se traduira par une expérience utilisateur plus fluide et des transitions et applications d’effets et de changements plus vite.

Quelles alternatives ai-je?: Adobe Photoshop Express est une excellente option. Il s’agit d’une version “allégée”, c’est-à-dire “recadrée”, de la célèbre application Adobe.

3.-Applications gratuites pour Windows 10: édition de texte avec Bloc-notes ++

Si vous avez besoin d’une application qui vous permet de modifier le texte d’une manière simple et sans distractions inutile, mais en même temps offrant un bon ensemble de fonctions n’hésitez pas, Notepad ++ est l’une des meilleures solutions de ce type qui existent actuellement.

À première vue, il rappelle beaucoup le bloc-notes Microsoft classique, mais Notepad ++ est beaucoup plus complet et se positionne à un niveau supérieur, car il prend en charge les extensions, intègre un système très intéressant qui vous permet d’ouvrir plusieurs fichiers et de les placer comme s’ils étaient des onglets d’un navigateur et prend également en charge un grand nombre de langages de programmation.

En termes d’exigences, il s’agit d’une application peu exigeante, car elle fonctionne sur tout ordinateur Windows XP ou de niveau supérieur qui a 512 Mo de RAM et monter un Pentium 4 ou Athlon équivalent.

Quelles alternatives ai-je?: Atom est sans aucun doute l’une des meilleures options.

4.-Applications gratuites pour Windows 10: sauvegarde avec Cobian Backup

Les sauvegardes sont essentielles pour garantir l’intégrité de nos données et fichiers, et son importance n’a augmenté que suite à l’évolution des différents types de malwares qui attaquent directement nos unités de stockage et leur contenu.

Un exemple clair est dans le ransomware, qui agit équipement d’enlèvement Il infecte et efface complètement les données stockées si nous ne payons pas de rançon. Si nous avons une sauvegarde, nous n’aurons pas de problème, car nous pouvons les récupérer, mais sinon nous serons dans une situation très délicate.

La sauvegarde de nos données et fichiers est fortement recommandée pour des raisons de sécurité, mais également pour traiter divers imprévus, comme une défaillance du disque dur ou une erreur inattendue qui le rend inutile.

Avec Cobian Backup 11, nous pouvons effectuer des sauvegardes de manière très simple. Il offre différentes fonctions qui nous permettent d’envoyer nos fichiers à une unité externe, à un emplacement dans le cloud ou à un serveur FTP. Très complet et très utile.

Quelles alternatives ai-je?: EaseUS Todo Backup est une autre des meilleures applications gratuites pour Windows 10 si nous voulons faire des copies de sauvegarde.

5.-Applications gratuites pour Windows 10: TestDisk à la rescousse

Dans la section précédente, nous avons parlé de l’importance de disposer de nos données et fichiers en toute sécurité dans une sauvegarde, mais que pouvons-nous faire si nous trouvons une panne soudaine de l’unité de stockage, ou dans l’une de vos partitions, ce qui se produit avant que nous puissions mettre à jour notre dernière sauvegarde?

De nombreux utilisateurs penseront que la seule option est d’abandonner, mais heureusement ce n’est pas le cas, nous pouvons recourir à TestDisk, un outil de récupération très intéressant qui a tout ce dont nous avons besoin pour:

Réparez les tables de partition et les partitions supprimées.

Récupérez le secteur de démarrage FAT32 à partir de notre sauvegarde.

Reconstruisez le secteur de démarrage FAT12 / FAT16 / FAT32.

Correction des tables FAT.

Reconstruisez le secteur de démarrage NTFS.

Récupérez le secteur de démarrage NTFS à partir de notre sauvegarde.

Corrigez MFT à l’aide du miroir MFT.

Recherchez le SuperBlock ext2 / ext3 / ext4 de sauvegarde.

Récupérez les fichiers du système de fichiers FAT, exFAT, NTFS et ext2.

Copiez les fichiers des partitions FAT, exFAT, NTFS et ext2 / ext3 / ext4 supprimées.

Quelles alternatives ai-je?: Paragon Rescue Kit est une bonne option.

6.-Applications gratuites pour Windows 10: éditez la vidéo avec Shotcut

Si vous cherchez un outil qui vous permet d’éditer une vidéo de manière simple mais sans renoncer à un bon ensemble de fonctions, vous devriez donner une chance à Shotcut, une application totalement gratuite qui offre une valeur très solide.

Dans le Microsoft Store est disponible, pour une raison que nous ne savons pas, avec un prix de 9,79 euros, mais c’est vraiment gratuit, alors ne le téléchargez pas depuis ce magasin, mais depuis le site officiel de Shotcut.

Avec cet éditeur vidéo vous bénéficierez d’un support très large (il est compatible avec de nombreux formats), il supporte résolutions jusqu’à 4K, permet de capturer de la vidéo et de l’audio à partir d’un grand nombre de sources et possède une interface très intuitive qui comprend des recherches de fichiers aux panneaux de codage.

Quelles alternatives ai-je?: OpenShot est une autre option à considérer.

7.-Applications gratuites pour Windows 10: Tablacus, un excellent gestionnaire de fichiers

L’explorateur de fichiers Windows 10 a beaucoup de place à l’amélioration, cela ne fait aucun doute. Heureusement, nous avons des applications Windows gratuites très intéressantes qui sont capable de combler ce manque, et en ce sens, l’un des plus intéressants est Tablacus.

Avec ce gestionnaire de fichiers, nous avons des fonctions aussi attrayantes que porte-cils, ce qui nous permettra de regrouper différents dossiers de l’ordinateur de manière ordonnée et intuitive, car son fonctionnement est pratiquement le même que celui que nous trouvons dans les navigateurs Web actuels.

Très complet et très facile à utiliser, et a également une grande variété de compléments que nous pouvons installer et personnaliser gratuitement, et qui améliorent considérablement leur potentiel.

Quelles alternatives ai-je?: XYplorer est une excellente alternative, si Tablacus ne nous convainc pas.