Sequoia prévient que le coronavirus aura un effet sur les startups

Si l’investisseur le plus réputé de la Silicon Valley et, par extension, pratiquement tout le monde dit que la crise des coronavirus peut affecter, et beaucoup, l’écosystème entrepreneurial, c’est que la situation est grave. Ou du moins, ils le prennent au sérieux en tenant compte des circonstances qui ont affecté la Chine, le plus grand fabricant du monde, l’Europe et maintenant également aux États-Unis, où Amazon ou Facebook ont ​​déjà pris des mesures de confinement.

Sequoia Capital, la principale société de la Silicon Valley, a décidé de se préparer au pire. Investisseur d’Airbnb, d’Atari, d’Apple, de Bird ou de Cisco entre autres, la firme d’investissement a envoyé une déclaration à toutes ses filiales intitulées de la pire (ou meilleure, comme vous le voyez) façon possible: Coronavirus: le cygne noir de 2020. ledit texte théorise sur le possible conséquences commerciales qui auraient une propagation massive du virus dans les comptes et les entreprises, non seulement de ses entreprises détenues, mais aussi du reste des sociétés technologiques de la Silicon Valley et du reste des régions. Tout au long de la figure désormais historique du cygne noir, inventée par Nassim Taleb, pour faire référence à événements à fort impact avec des conséquences inattendues dans les réactions chez les personnes avant l’incertitude élevée de l’affaire.

Coupures, licenciements possibles et prévisions réalistes sont les recommandations de Sequoia pour les petites entreprises technologiques

Fondée en 1972, Sequoia s’appuie sur sa perspective historique pour comprendre l’évolution des crises auxquelles elle a survécu. Au cours de leurs presque 50 ans de vie, et quelques récessions commerciales derrière eux, ils comprennent qu’ils ont appris une leçon importante: “Personne ne regrette d’avoir fait des ajustements rapides et décisifs à l’évolution des circonstances. Dans les récessions, les niveaux de revenu et l’argent ils chutent toujours plus vite que les dépenses. D’une certaine manière, les affaires reflètent la biologie. Comme le supposait Darwin, ceux qui survivent «ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents, mais les plus adaptables au changement»“Cela signifie, en d’autres termes, que le fonds est incitant les entreprises à être réalistes face à la situation afin qu’ils puissent prendre des décisions rapides à un moment compliqué.

Et ce réalisme implique de prendre des décisions controversées en termes de gestion et de contrôle des dépenses. Sur la base de la baisse déjà présente de l’activité et du problème de l’interruption de la chaîne d’approvisionnement des produits matériels – une unité qui, pour l’instant, néglige l’écosystème logiciel -, Sequoia propose d’interroger tous les points des modèles économiques de ses entreprises. Une ironie qui devait être la crise des coronavirus qui a poussé les entreprises à mettre du réalisme dans leurs prévisions.

Ont-ils assez d’argent pour survivre un temps sans produire?, Demande Sequoia. À cet égard, ils demandent que les réserves de chaque société soient analysées avec réalisme afin de s’assurer si, en cas de poursuite de l’exploitation, de maintenir les paiements sans revenu fixe. Tout cela est aligné, en plus, en ce que les prévisions de ventes et les accords conclus il y a quelques semaines pourraient tomber dans un sac et que le financement privé, alimenté par des fonds d’investissement également retirés de la scène jusqu’à ce que nous voyions ce qui se passe, peut s’effondrer. C’est, en fin de compte, un temps pour maintenir la santé des entreprises avant tout et pour prendre des décisions controversées.

S’il est vrai que certaines entreprises bénéficieront de cette crise, Sequoia “propose de se préparer aux turbulences et d’avoir un état d’esprit préparé pour les scénarios qui peuvent se développer”. Les coupures, les licenciements possibles et les prévisions entrent dans la liste de ce qui est déjà décrit comme une nouvelle récession.

👇 Plus en hypertexte