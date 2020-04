sera une nouvelle image de marque du Redmi K30 Pro?

Il y a quelques semaines, les premières rumeurs ont circulé en ligne sur l’arrivée possible du haut de gamme Redmi K30 Pro également dans une version mondiale et aujourd’hui de nouvelles rumeurs sont arrivées. Selon ce qui a fuité en ligne, il semble que le prochain Little F2 Pro sera la version rebaptisée du haut de gamme sous la marque Redmi.

Redmi K30 Pro prêt à faire ses débuts en dehors de la Chine sous la marque Poco?

L’entreprise chinoise Xiaomi très souvent, il présente ses appareils sur différents marchés et pour ce faire, il les rend officiels en tant que versions renommées. L’année dernière, par exemple, le Redmi K20 et le Redmi K20 Pro sont officiellement arrivés en Europe avec les versions renommées Xiaomi Mi 9T et Xiaomi Mi 9T Pro.

Cependant, il semble qu’avec les smartphones haut de gamme de la marque redmi cette année, les choses vont changer. Selon les dernières rumeurs divulguées en ligne, en effet, le dernier haut de gamme de la société, à savoir le Redmi K30 Pro, arrivera sur des marchés autres que le chinois avec le nom de Little F2 Pro.

Plus précisément, ce dernier appareil a été repéré en ligne sur le portail Console Google Play. Sur le portail en question, il est en effet possible de noter comment ces deux appareils ont le même code d’identification, c’est-à-dire Imi. En ce qui concerne le Redmi K30 Pro Zoom Edition, cependant, nous pouvons voir comment le code d’identification est Imiinpro.

S’il en était vraiment ainsi, il faudrait le retrouver lors de la prochaine Little F2 Pro les mêmes spécifications que le haut de gamme de Redmi. Parmi ceux-ci, nous devrions trouver un grand écran SuperAMOLED, le puissant processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, des mémoires ultra rapides et un secteur photographique de pointe.