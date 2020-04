Serait-ce la tablette Windows 10 la moins chère en ce moment?

Nous avons parcouru Internet pour trouver une meilleure offre de tablette que celle-ci, mais nous avons échoué. En fait, à seulement 79,99 $ chez Newegg (environ 65 £), la HP Pro Tablet 608 G1 est l’une des meilleures tablettes Windows 10 de tous les temps.

Tablette HP Pro 608 G1 – 79,99 $ chez Newegg

Avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et Windows 10 Pro, aucune tablette sur le marché ne peut rivaliser avec la 608 G1 à ce prix. Pour une durée limitée, Newegg vend une version reconditionnée de l’appareil avec une remise importante, alors saisissez-la pendant que vous le pouvez.

Il est livré avec Windows 10 Pro, qui est la version d’entreprise la plus chère de Windows 10. Le système d’exploitation lui-même coûte 199,99 $ directement de Microsoft, soit plus du double du prix de la tablette.

En ce qui concerne les spécifications, il n’y a pas de tablette pour correspondre à la 608 G1 à ce prix. Il a la même résolution et la même taille d’écran que l’iPad Mini et, avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire intégrée, devrait exécuter Windows 10 Pro sans aucun problème.

Son processeur Intel Atom Z5-8550 est obsolète mais, avec une cote CPUBenchmark de 1388, tient toujours le sien. Ajoutez des haut-parleurs frontaux, un lecteur de carte microSD et une finition haut de gamme et vous obtenez un appareil ultra-portable plutôt séduisant qui est presque parfait pour le travail à distance.

Vous avez trouvé une meilleure offre?

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Pourquoi est-ce si bon marché? Eh bien, c’est un produit remis à neuf avec une note de catégorie A. Il bénéficie de la garantie standard de 90 jours du fournisseur (Synergy Industrial Corporation) – qui opère sur le marché de Newegg – qui peut être étendue via SquareTrade jusqu’à un an. Remarque, cela n’est valable que pour les achats aux États-Unis.

Malheureusement, Newegg ne livre qu’aux États-Unis, de sorte que les clients internationaux peuvent avoir à utiliser un service de transfert de colis spécialisé s’ils veulent profiter de la transaction.