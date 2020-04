série de flop en Espagne qui pourrait devenir un phénomène

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment publié une nouvelle série télévisée espagnole qui, dans la péninsule ibérique, n’a pas connu beaucoup de succès. Pourtant, ce dernier au cours des derniers jours fait beaucoup parler.

La série télévisée en question s’intitule Toy Boy, diffusé par Antena 3 en septembre 2019, annulé peu de temps après seulement après 13 épisodes à acheter ultérieurement sur la plateforme. Voyons les détails.

Netflix a acquis la série télévisée espagnole Toy Boy

La série télévisée Toy Boy, ainsi que The Paper House, n’auraient jamais été achetées par la plateforme si celle-ci n’avait pas vu un grand potentiel en elle. On peut parler de la touche magique de Netflix ou simplement que les séries sont proposées au bon moment. Toy Boy a été amèrement critiqué en Espagne et en même temps a reçu un énorme consensus international, comment est-ce possible?

La série en comporte un Décapant Marabella, Hugoaccusé de meurtre. Après une soirée d’excès, le garçon il se réveille sale de sang et avec le corps d’un homme carbonisé à ses côtés, Le mari de Macarena, l’une de ses anciennes conquêtes. Hugo ne se souvient pas de ce qui s’est passé mais il est sûr qu’il n’a pas tué cet homme.

Le garçon, après un procès très rapide, vient condamné à 15 ans de prison. En prison, sept ans plus tard, il recevra la visite de Triana Marin, une jeune avocate qui propose de l’aider en rouvrant le dossier. Triana réussit et Hugo est libéré de prison jusqu’à un nouveau procès qui le libérera définitivement. Mais Hugo a de forts doutes: que voudront-ils de lui en retour? Lui et Triana travaillent côte à côte bien qu’ils soient deux personnes profondément différentes essayant de découvrir l’identité du vrai meurtrier du mari de Macarena.

Le public espagnol a accusé la série dans ce les critiques l’ont trouvé déroutant, avec trop de viande sur le feu et un complot incohérent. Bref, selon les critiques, il serait comparé à Magic Mike et Fifty Shades of Grey. Si la série vous a intrigué, il vous suffit de visiter le site officiel de la plateforme, où vous trouverez également tous les autres nouveaux contenus.