Série divergente: Ascendant – Pourquoi le film final a été annulé

La série divergente: Ascendant était censé conclure la saga de science-fiction mais a finalement été abandonné, et voici pourquoi cette annulation s'est produite. Après l'énorme succès de Les jeux de la faim franchise mettant en vedette Jennifer Lawrence, il y avait une mode éphémère d'adaptations de films de romans de science-fiction YA. Cela comprenait Le coureur du labyrinthe trilogie et La série divergente, avec ce dernier situé dans une société futuriste où les gens sont divisés en factions en fonction de leurs vertus.

Le personnage principal Tris apprend qu'elle est Divergent, ce qui signifie qu'elle ne fait partie d'aucun groupe, ce qui la conduit à devenir une cible. Basé sur les romans YA les plus vendus de Veronica Roth, le Divergent La série mettait en vedette un grand nombre d'acteurs prometteurs, notamment Shailene Woodley, Miles Teller, Zoe Kravitz et Bill Skarsgard. Tandis que Divergent et sa suite La série divergente: insurgés étaient des succès solides, ils n'ont pas atteint les mêmes hauteurs que Les jeux de la faim, et l'avenir de la franchise a été remis en question à la suite des performances décevantes de La série divergente: Allegiant en 2016.

Après la déception financière de La série divergente: Allegiant, il était prévu de conclure la saga avec un téléfilm La série divergente: Ascendant, au lieu d'une conclusion théâtrale. Ces plans n'ont pas abouti, et il vaut la peine d'explorer pourquoi ce film final a été annulé.

Avant la sortie de La série divergente: Allegiant, il y avait déjà des signes que l'intérêt pour la franchise diminuait. Le deuxième film n'a dépassé le brut total de l'original que d'une petite marge, et l'intérêt du public pour les films YA en général semble diminuer rapidement. Cette tendance à la baisse a été confirmée par le faible box-office Allegiant, qui a rapporté moins de 180 millions de dollars dans le monde, une somme incroyablement faible par rapport aux presque 300 millions de dollars Insurgé l'année précédente.

La série divergente: Allegiant a divisé le dernier livre de la trilogie de Roth en deux films, la production devant commencer sur le film final après son prédécesseur. Les maigres rendements financiers de Allegiant a mis fin à ces plans, et en juillet 2016, il a été annoncé qu'un film télévisé mettrait fin à l'histoire, et ajouterait également de nouveaux personnages qui pourraient figurer dans une spin-off télévisée potentielle. La réaction des acteurs à cette manifestation était loin d'être enthousiaste, Shailene Woodley affirmant qu'elle ne s'était pas inscrite à un téléfilm et doutait qu'elle reviendrait. Les co-stars Theo James et Miles Teller ont par la suite exclu un retour du téléfilm aussi.

Aucun des Divergent Le casting était intéressé à passer de trois superproductions à gros budget à un téléfilm, sans parler de celui qui a servi de pilote pour une série potentielle. Woodley voulait revenir pour terminer l'histoire de Tris, mais uniquement pour un film théâtral. L'actrice a admis plus tard qu'elle était tellement déçue de la fin de la saga qu'elle a envisagé de cesser complètement de jouer. Alors que le développement de la série télévisée était toujours en cours en 2017, il a finalement été confirmé en 2018 que le manque d'intérêt de la distribution d'origine a tué La série divergente: Ascendant.

Tandis que La série divergente: Ascendant aurait permis de clore l'histoire, d'en faire un téléfilm aurait été une reconnaissance que la série avait échoué sur grand écran. Des acteurs comme Teller et Kravitz évoluaient déjà vers des rôles et des projets plus importants, donc les chances de les convaincre de revenir étaient toujours minces. C'est dommage pour les fans de la franchise qu'elle n'ait pas abouti et prouve La série divergente: Allegiant n'aurait pas dû diviser le livre final en deux.

Bien qu'il semble que La série divergente: Ascendant est peu susceptible d'être relancé en tant que projet, Hollywood aime une marque connue avec une base de fans établie, et il est difficile d'imaginer Divergent la franchise ne revient pas à l'écran sous une forme ou une autre. Avec plusieurs nouveaux services de streaming apparaissant dans les années qui ont suivi Allegiant a été publié, la soif de nouveaux contenus d'Hollywood ne devrait pas s'atténuer de si tôt. Si peu de temps après Allegiantéchec, il est probable que le titulaire des droits Summit Entertainment ne précipitera pas la franchise avec un nouveau film ou une série télévisée de sitôt, mais la propriété ne restera pas morte pour toujours, même si le casting des films n'a aucune envie de venir retour. Après tout, le Divergent les films ont rapporté plus de 765 millions de dollars dans le monde.Suivant: Les adaptations YA de 20 caractères veulent que tout le monde oublie