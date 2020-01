Séries TV, films et documentaires expirant dans les prochains jours

La plateforme de contenu en streaming Netflix, comme vous le savez maintenant, chaque mois, il insère de nombreux nouveaux contenus. Malheureusement, de nombreuses insertions et supprime beaucoup, la façon de changer votre catalogue.

Au cours des derniers jours, nous vous avons parlé de content qui arrivera dans le catalogue en février 2020, aujourd’hui nous voulons nous concentrer sur ceux qui au contraire, sera supprimé. Découvrons ensemble les détails.

Netflix: contenu supprimé dans les prochains jours

Le jeudi 30 janvier 2020 sera le dernier jour pour voir les films Kung Fu Panda 3, Cheval d’eau – La légende de l’abîme, Guerre des sexes – Pensez aussi comme un homme et Dick & Jane – opération de vol. Le premier film n’a besoin d’aucune explication puisque le monde entier est connu, le second parle plutôt d’un garçon qui trouve un œuf prêt à éclore, libérant une créature extraordinaire.

La guerre des sexes parle d’un week-end à Las Vegas pour un mariage qui part en fumée quand les couples invités se retrouvent à vivre une nuit de débauche. Le vendredi 31 janvier 2020 sera le jour avec le plus d’éliminations du catalogue, en fait le dernier jour du mois. nous trouvons brillant, où le célèbre Jack Torrance s’enfonce dans la folie terrorisant sa femme et son fils.

Le même jour, nous dirons également au revoir aux films Requiem for a Dream, Full Metal Jacket, Collateral, Steel flowers, National Lampoon’s Vacation, Matrix Reloaded, Before the Flood, La meilleure offre, La Bamba, 78/52 et bien d’autres. Si vous êtes intéressé par l’un de ces titres, nous vous conseillons d’aller le voir, car ce sont les derniers jours qu’il sera disponible sur la plateforme.