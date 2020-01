Service de streaming NBC Peacock: date de sortie, prix, émissions et actualités

NBC Peacock va être l’un des plus grands nouveaux services de streaming de 2020. Bien au-delà de l’application NBC que l’on trouve désormais sur les smartphones et les tablettes, Peacock proposera des vidéos à la demande dans la même veine que Netflix, Hulu et Amazon Prime Video, mais avec un se concentrer sur le contenu de NBC.

Que propose exactement NBC que Netflix ne propose pas? Lors de son lancement le mercredi 15 juillet, Peacock inclura des talk-shows comme The Tonight Show Starring Jimmy Fallon et Late Night with Seth Meyers qui débuteront jusqu’à trois heures plus tôt sur Peacock que sur la télévision par câble, ainsi que des émissions bien-aimées comme The Office, Parks et Recreation et Battlestar Galactica – et même des redémarrages de BSG, Saved by the Bell et Punky Brewster.

Cependant, la quantité de contenu que vous pouvez réellement diffuser sera déterminée par le montant que vous êtes prêt à payer et si vous souhaitez regarder du contenu avec des publicités ou opter pour une expérience sans publicité. À cette fin, attendez-vous à trois niveaux de tarification (gratuits, 5 $ et 10 $ par mois) que nous expliquerons plus en détail ci-dessous.

Mais le catalogue d’émissions de NBC peut-il résister aux monstres du streaming comme Netflix, Hulu et le nouveau venu en streaming Disney Plus? Voici notre meilleure estimation compte tenu des informations dont nous disposons.

Peacock sera disponible au niveau national à partir du mercredi 15 juillet. Cependant, si vous êtes un Comcast Xfinity X1 ou un abonné Comcast Flex, vous pourrez obtenir un aperçu du service à partir du mercredi 15 avril.

La date de lancement du service a été officiellement annoncée lors d’un événement qui s’est tenu à New York le 16 janvier 2020, mais CNBC avait rapporté des rumeurs d’un lancement en avril dès décembre 2019.

Prix ​​NBC Peacock

NBC prévoit de publier Peacock avec trois niveaux de prix – gratuit, 5 $ par mois et 10 $ par mois. Alors, pourquoi quelqu’un paierait-il pour un service gratuit?

Peacock Free, le service «gratuit», aura une bibliothèque de contenu limitée (lire: seulement un épisode ou deux de chaque nouvelle série) et une fraction du catalogue de contenu disponible aux niveaux supérieurs. Il y aura également des publicités qui joueront tout en regardant du contenu. Au total, NBC indique qu’il y aura environ 7 500 heures de contenu sur Free au lancement.

Peacock Premium est le plan de 5 $ par mois qui déverrouille à peu près tout dans le catalogue mais est toujours accompagné d’annonces. Si vous souhaitez passer à la publicité gratuite, c’est ce qui vous coûtera 10 $ par mois, ou être abonné Xfinity, auquel cas vous ne serez facturé que 5 $ par mois pour le service premium sans publicité.

Au total, NBC indique qu’il y aura environ 15000 heures de contenu à regarder sur Premium au lancement, mais nous ne saurons pas quelles émissions et quels épisodes seront disponibles sur quel service jusqu’à ce que nous nous rapprochions du lancement.

(Crédit d’image: NBCUniversal)

Émissions et films NBC Peacock

Jusqu’à présent, NBC a annoncé un certain nombre d’émissions de retour pour le service – des choses comme The Office, Parks and Rec et d’autres qui à un moment donné étaient sur Netflix mais ont depuis été retirées en préparation de Peacock – ainsi que des redémarrages et des émissions entièrement nouvelles.

Pour vous faciliter la tâche, voici une liste complète des émissions divisées en ces catégories.

Série complète de retour à Peacock:

30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Chrisley Knows Best, Covert Affairs, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, Frasier, Friday Night Lights, House, Keeping Up with the Kardashians, Le roi des reines, marié … Avec Children, Monk, The Office, Parenthood, Parks and Recreation, Psych, Royal Pains, Saturday Night Live, Superstore, The Real Housewives, Top Chef et Will & Grace.

Plus Law & Order, Law & Order: SVU, Law & Order: Criminal Intent, Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med, Yellowstone, Two and a Half Men et The George Lopez Show.

Nouvelles émissions sur Peacock:

Dr Death, Battlestar Galactica reboot, Brave New World, Angelyne, One of Us Is Lying, Rutherford Falls, Straight Talk, Saved By the Bell, Punky Brewster

Événements télévisés en direct:

The Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night avec Seth Meyers (à une heure antérieure), NBC Nightly News avec Lester Holt, des matchs de Premiere League et les Jeux olympiques

Films sur Peacock:

American Pie, Bridesmaids, Knocked Up, Meet the Parents, Meet the Fockers, A Beautiful Mind, Back to the Future, Brokeback Mountain, Casino, Dallas Buyers Club, Do the Right Thing, Erin Brockovich, E.T. The Extra Terrestrial, Field of Dreams, Jaws, Mamma Mia !, Shrek et The Breakfast Club, ainsi que des films des franchises Bourne, Despicable Me et Fast & Furious.

(Crédit d’image: Disney Plus)

Comment cela se comparera aux autres services

À ce stade, nous savons combien coûtera le service et quel type d’émissions nous pourrons regarder dessus, mais nous ne savons pas comment l’application se déroulera dans la nature ou à quelle vitesse un nouveau contenu arrivera sur le un service. Donc, malheureusement, il est difficile de comparer des pommes à des pommes avec des services comme Netflix qui existent depuis des années.

Ce que nous attendons, sur la base de ce que nous savons, est un service quelque part entre Hulu et Disney Plus – il y aura un catalogue de séries de taille décente comme Disney, mais avec un calendrier de mise à jour similaire à Hulu qui ajoute de nouveaux épisodes, des séries de séries et des films chaque semaine.

C’est aussi la façon dont Peacock est facturé, donc nous croisons les doigts, c’est ainsi que le service se révèle. Parce que, si ce n’est pas le cas, HBO Max sortira plus tard cette année et pourrait totalement bouleverser la hiérarchie des services de streaming.

