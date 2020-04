Services publics, l’application officielle pour Android et iOS est disponible

Il est disponible sur téléchargement gratuit pour les smartphones et tablettes Android, ainsi que pour iPhone et iPad, IO, l’application des services publics. Grâce à l’application, c’est possible accéder et interagir, simplement et rapidement et en un seul endroit, avec les administrations publiques locales et nationales. Plus précisément, l’application, développée par PagoPA S.p.A, vous permet de:

recevoir des messages et des communications d’organismes publics, local ou national;

gérer et suivre les délais à l’administration publique, ayant la possibilité d’ajouter des rappels directement au calendrier personnel, afin de recevoir une notification de notification lorsque le paiement est dû;

recevoir des avis de paiement, avec possibilité de payer les bulletins, services et taxes directement depuis l’application rapidement et facilement, en scannant le QR Code ou via le message reçu;

garder une trace de tous les paiements envers l’Administration Publique, grâce à l’historique des opérations réalisées.

IO, de nombreuses fonctionnalités arriveront dans les prochains mois

Pour le moment, bien qu’il soit déjà disponible en téléchargement, l’application est toujours en développement et dans la description du produit lui-même, il a été précisé que de nombreuses fonctionnalités seront publiées dans les prochains mois, tout en invitant les utilisateurs à signaler tout bogue ou section pouvant être amélioré.

Pour utiliser l’application, il suffira s’inscrire avec vos informations d’identification SPID ou avec votre carte d’identité électronique. Le deuxième accès peut être rendu beaucoup plus facile en entrant le code PIN choisi ou par une autre méthode d’accès, en utilisant, par exemple, la reconnaissance faciale ou la lecture des empreintes digitales, afin de toujours compter sur une authentification sécurisée. . L’application IO peut être téléchargée sur le smartphone Android en faisant cliquez ici.