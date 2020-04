ses heures d’écoute ont considérablement augmenté

Twitch: les chaînes augmentent avec les heures d’écoute des utilisateurs

Twitch a également enregistré un bond dans le 17 pour cent du total des heures de visionnage du trimestre précédent et un bond de 19,5 pour cent dans les téléspectateurs simultanés. Le nombre de canaux uniques a augmenté de 33 pour cent au dernier trimestre. Et tandis que le nombre total d’heures de streaming a diminué au cours de la 2019, est maintenant à un niveau record de 121 millions d’heures. Le public augmente en partie aussi parce qu’il y a plus de diffuseurs, pas seulement un plus grand intérêt pour les chaînes déjà existantes.

Cela ne veut pas dire que ses rivaux nécessairement une tête sous Twitch. Facebook Gaming a connu une augmentation l’année dernière et Mixer bénéficie à la fois du deuxième plus grand nombre d’heures de streaming et d’un plus grand nombre de diffuseurs que Facebook et YouTube combinés. Cependant, il est clair que Twitch profite davantage de la soudaine augmentation des heures de visionnage. Il faut voir ce qui se passera lorsque nous reviendrons à la “vie normale”, que Twitch continue ou non à ce rythme.