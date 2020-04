S’étendre au-delà du code bas dans l’automatisation: une séance de questions / réponses avec Appian

L’amélioration de l’efficacité permet aux organisations de faire encore plus dans le même temps. Lorsqu’il s’agit de développer des applications, le low-code permet aux entreprises de créer rapidement des applications personnalisées en fonction de leurs besoins, tandis que la Robotic Process Automation (RPA) permet aux entreprises d’automatiser des tâches banales afin que leurs employés humains puissent se concentrer sur des travaux plus importants.

Appian est connu pour son logiciel low-code, mais grâce à une série d’acquisitions récentes, la société s’est développée dans l’automatisation en offrant aux clients la possibilité d’automatiser les tâches via RPA et de le faire intelligemment en utilisant l’IA. TechRadar Pro s’est entretenu avec Michael Heffner, responsable mondial des services financiers et de l’assurance, pour en savoir plus sur son expansion dans l’automatisation.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le low-code et comment les organisations peuvent l’utiliser pour créer rapidement leurs applications personnalisées?

Le low-code est une approche unique pour créer des applications métier – rapidement. Il supprime autant de codage manuel que possible, ce qui permet aux entreprises de développer de nouvelles applications puissantes et d’automatiser rapidement les flux de travail avec l’IA et le RPA.

L’automatisation low-code est utilisée par les plus grandes marques et les agences gouvernementales pour réagir rapidement aux changements, lancer de nouvelles expériences client numériques et automatiser les processus métier quel que soit l’endroit où se trouvent les données.

(Crédit d’image: Pixabay)

Dans le cadre du partenariat élargi d’Appian avec Google Cloud, les clients ont désormais accès à des capacités d’IA prédéfinies préconfigurées pour le traitement intelligent des documents. Pouvez-vous nous dire comment les organisations peuvent bénéficier du traitement de documents basé sur l’IA?

Malgré tous les discours sur la transformation numérique, les entreprises et les gouvernements se noient sous une montagne de paperasse. Ils gaspillent 13 milliards de dollars par an aujourd’hui uniquement en OCR pour numériser tout ce papier.

Appian Intelligent Document Processing avec Google AI numérise les documents et les convertit en processus commerciaux automatisés sans code. Un grand client d’assurance utilise Appian pour analyser les réclamations de milliers de courtiers différents. Chaque maison de courtage crée ses propres formulaires, le taux d’erreur avec l’OCR traditionnel était donc très élevé.

Maintenant, avec Appian et Google AI, non seulement la qualité est meilleure, mais si le système n’est pas très confiant, Appian crée automatiquement une interface pour l’examen des employés. Lorsque la personne valide ou corrige le formulaire, le résultat est retransmis à l’algorithme afin qu’il apprenne et que l’ensemble du système devienne plus précis au fil du temps.

Quels sont les avantages de faire fonctionner ensemble les humains, les robots logiciels et l’IA?

Avec l’automatisation complète d’Appian, les humains sont en contrôle, assistés par l’IA et le RPA. Si les temps turbulents d’aujourd’hui nous apprennent quelque chose, c’est que nous devons construire des processus résilients et adaptables.

Lorsqu’un processus doit changer, dans Appian, les humains sont autorisés à le changer. Les robots logiciels sont excellents, mais de simples changements peuvent interrompre leur programmation. Appian enregistre donc les systèmes et les processus que les robots touchent afin que leur programmation soit toujours cohérente avec les mises à jour et les modifications du système.

Mettez tout cela ensemble et vous avez une automatisation qui ne fonctionne pas seulement le premier jour, elle s’adapte et apprend à suivre votre entreprise – peu importe ce qui se passe ensuite.

(Crédit d’image: Future)

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre récente application COVID-19 Response Management et comment les entreprises et les organisations peuvent l’utiliser pour protéger la santé et la sécurité de leurs employés?

L’application COVID-19 Response Management est la solution d’Appian pour aider les organisations à capturer et partager des informations relatives au bien-être des employés pendant la crise des coronavirus. L’application peut être entièrement configurée et adoptée en deux heures. Il est également conforme à la norme HIPAA et disponible gratuitement.

Les organisations utilisent l’application pour capturer, partager et agir sur les informations vitales pour la santé et la sécurité de leurs employés – y compris l’état de santé, l’emplacement et les détails de tout incident COVID-19. En outre, l’application peut être utilisée pour créer rapidement un «service d’aide COVID-19» virtuel, où les employés bénévoles peuvent se connecter et aider d’autres employés qui peuvent avoir besoin d’aide (par exemple, aide à l’épicerie, besoin d’un trajet, etc.). L’application fournit également un emplacement central aux employés pour récupérer des ressources en temps opportun liées aux efforts et aux politiques de réponse de l’entreprise.

Des centaines de grandes organisations de plus de 1 000 employés ont téléchargé l’application et beaucoup sont déjà en production avec Appian pour gérer leurs efforts COVID-19, notamment ThyssenKrupp, Maximus et l’Université de Floride du Sud. Un cas intéressant, en particulier, provient d’un des 10 meilleurs prestataires de soins de santé aux États-Unis. Ils ont créé une application Appian pour que leurs médecins soumettent leurs patients COVID-19 à des traitements d’essais cliniques avec un nouveau médicament. Le médicament a une disponibilité limitée, donc la société gère le processus d’admission et d’approbation des patients pour cet essai en utilisant Appian. Ils ont construit leur application (sans notre aide) en seulement 24 heures et l’ont déployée auprès de milliers de médecins et de tous leurs centres médicaux.

Quelles sont les façons dont les entreprises ont utilisé le code bas qui vous ont surpris, vous ou votre équipe?

Les entreprises utilisent le low-code comme nous l’avions prévu. Nous ne sommes pas surpris par l’innovation qui a lieu et la valeur du code bas est devenue encore plus claire pendant la crise COVID-19. En plus d’utiliser des applications que nous avons créées pour aider pendant la pandémie, nos clients ont créé une multitude de leurs propres applications pour gérer leur main-d’œuvre, leurs installations et leur entreprise en ces temps turbulents. Une plateforme low-code est la plateforme de choix pour le changement.

Plus tôt cette année, Appian a acquis Novayre Solutions SL et sa plate-forme Jidoka RPA. Quelle part de sa technologie fait partie de l’Appian RPA?

Avec cette acquisition, Appian est désormais un guichet unique pour l’automatisation. Nous avons unifié le low-code et la plate-forme RPA en une seule plate-forme d’automatisation complète, permettant l’orchestration des trois agents du travail moderne – les humains, les bots et l’intelligence artificielle.

Nous avons des partenariats stratégiques avec Blue Prism et UIPath, mais maintenant RPA d’Appian sera le cloud RPA et Java RPA, disponibles mondialement sur le cloud Appian. Maintenant, nous pouvons offrir aux développeurs de robots la possibilité de tirer parti d’un puissant environnement de développement intégré Java (IDE), qui leur permet de construire des robots sophistiqués.

Appian a entièrement intégré la plate-forme Jidoka RPA dans nos offres.

(Crédit d’image: Pixabay)

Maintenant qu’Appian est devenu RPA, quelle est la prochaine étape pour l’entreprise et y a-t-il d’autres technologies qui vous intéressent ou explorent actuellement?

Nous sommes fortement investis dans l’IA. L’IA a un énorme potentiel pour les entreprises, mais elle est actuellement trop difficile / complexe. Le low-code est la façon dont vous rendez les services d’IA pratiques pour une large utilisation commerciale. La dernière nouveauté de notre offre Appian AI est notre solution prête à l’emploi de traitement intelligent des documents, qui convertit les informations non structurées sur papier et par courrier électronique en informations structurées est un énorme défi commercial. Eh bien, plus maintenant. Insérez-le, pas de code, et vous avez terminé. L’IA travaille avec des humains dans la boucle.

Notre philosophie est d’être une plateforme ouverte. La beauté de l’automatisation low-code est que, quelle que soit la prochaine vague de technologie – qu’il s’agisse de nouveaux services, de nouveaux appareils, etc. – nous simplifierons la tâche de nos clients pour la consommer et l’utiliser. Que nous le fassions en le construisant, en l’intégrant ou en l’achetant sera une décision au cas par cas.