Seul le Radeon RDNA 2 haut de gamme aura un lancer de rayons

Il est officiel, Lisa Su, PDG d’AMD, a confirmé que la Radeon RDNA 2 arrivera sur le marché plus tard cette année, et qu’ils partageront la vedette avec Zen 3, la nouvelle architecture CPU de la société Sunnyvale qui, comme nous le savons, maintiendra le processus 7nm et concentrez votre améliorations de l’IPC et de l’efficacité.

Nous savions que la Radeon RDNA 2 aura du matériel pour accélérer le lancer de rayons, en fait ces GPU donnera vie aux consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X, mais selon de nouvelles informations, cette fonctionnalité sera limité aux cartes graphiques haut de gammeAutrement dit, il ne sera pas présent dans les modèles de milieu de gamme et de milieu de gamme inférieur.

Je sais à quoi tu penses, est-ce sensé? La vérité est que oui, en fait c’est une approche similaire à celle suivie par NVIDIA avec la série RTX 20, qui accélèrent le traçage des rayons par le matériel, et la GTX 16, manquant d’une telle fonctionnalité, mais pourquoi AMD aurait-il pris cette décision? Eh bien, très simple, car le lancer de rayons est vert, et tous les utilisateurs ne sont pas prêts à dépenser plus pour profiter de cette technologie.

Radeon RDNA 2 avec et sans lancer de rayons: les avantages de la diversification

Je pense personnellement que ce serait un succès de la part d’AMD effectuer cette ventilation à deux niveaux différents. Le lancement d’un ensemble de cartes graphiques Radeon RDNA 2 haut de gamme avec accélération de lancer de rayons et le complétant avec un groupe de cartes graphiques Radeon RDNA 2 de milieu de gamme et de milieu de gamme sans ray tracing donne aux consommateurs plus de choix, et permet à AMD de couvrir plus efficacement le marché.

Nous ne savons toujours pas avec certitude quelles performances la Radeon RDNA 2 offrira en travaillant avec le lancer de rayons, mais si nous nous laissons emporter par ce que nous avons vu dans la démo de Minecraft RTX sur Xbox Series X, qui assemble un GPU Radeon RDNA 2 avec 3328 shaders, il est clair que les rumeurs selon lesquelles AMD allait submerger NVIDIA ce n’était pas vrai du tout.

Je ne veux pas paraître négatif, en fait J’aimerais qu’AMD surpasse NVIDIA en termes de performances de lancer de rayons pour qu’une «guerre» se produise dans le secteur des cartes graphiques hautes performances que les prix baissent, mais malheureusement je le vois peu probable.