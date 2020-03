seulement 5,99 euros pour activer l’offre 100 gig

L’offre de 100 giga par mois à la maison vent il comprend un prix fixe pour faire tourner littéralement la tête des utilisateurs qui veulent le demander sur leur numéro de téléphone, avec portabilité obligatoire.

Contrairement à ce que l’on pourrait réellement espérer, la promotion a été créée pour satisfaire exclusivement ceux qui sont en possession d’une carte SIM rechargeable spécifique, en particulier ceux qui quittent un MVNO (ou opérateur virtuel), à l’exclusion des sociétés CoopVoce, PosteMobile, ho. et Kena Mobile, LycaMobile, Fastweb et Very Mobile. Initialement, le paiement d’un montant très négligeable est demandé, seulement 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable; de la même manière il y a une limitation à prendre en compte de manière décisive, l’utilisateur sera obligé de rester client de vent pendant au moins 24 mois, sinon il devra payer une pénalité de 15 euros.

Passez au vent: voici la promotion low-cost

la Top 100 + tout compris, c’est son nom, est distribué sous forme de paiement facile, cela signifie que le paiement de la taxe de 5,99 euros doit nécessairement avoir lieu par compte bancaire ou carte de crédit (il n’est pas possible d’en faire la demande par crédit résiduel).

Cependant, ils ont été positionnés à l’intérieur minutes illimitées appeler n’importe qui, 200 SMS à envoyer à chaque numéro en Italie e 100 giga de l’Internet à la vitesse la plus élevée actuellement disponible, ou le propriétaire 4G de l’entreprise.

L’activation, nous vous le rappelons, est possible uniquement et exclusivement dans les magasins, pas sur le site officiel vent ou ailleurs sur le territoire national italien, la portabilité est toujours obligatoire.