seulement 9,90 euros pour un smartphone

Carrefour veut attirer l’attention des consommateurs italiens avec le lancement de l’une des meilleures campagnes promotionnelles jamais vues, jusqu’à début avril, il sera possible d’envisager d’en acheter une smartphone juste 9,90 euros.

Déjà dans le passé, nous connaissions de près la puissance de l’entreprise, des solutions similaires au “Fantastic 11” visent précisément à lancer offres de choc actif uniquement et exclusivement dans 24 heures de validité, obligeant ainsi l’utilisateur à se rendre personnellement à la boutique pour conclure la vente.

Flyer Carrefour: la remise que vous attendiez est incroyable

Dans le Dépliant Carrefour effectivement discuté dans notre article, nous ne trouvons qu’une occasion spéciale 29 mars. Ceux qui parviennent à se rendre au magasin à cette date pourront profiter de l’achat d’un Smartphone Onda pour le prix de seulement 9,90 euros.

De toute évidence, compte tenu de la demande finale, la qualité du produit lui-même et sa fiche technique sont loin d’être élevées. En faisant défiler les spécifications, on croise un petit écran couleur, la possibilité d’insérer deux SIM, un caméra unique dans le corps arrière (avec flash LED attaché) et fonctionnalité de la torche. L’achat, bien sûr, nous le recommandons uniquement et exclusivement à ceux qui recherchent une solution pour appeler et envoyer des SMS.

Le prix indiqué, nous vous le rappelons, doit être considéré comme valable uniquement et exclusivement le jour de 29 marscependant, le produit est commercialisé avec une garantie légale de 24 mois. Pour découvrir et connaître l’offre de près, nous vous recommandons d’ouvrir ce lien.