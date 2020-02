Sex Education season 3: prévisions de date de sortie, histoire et ce que nous savons

Le succès fracassant mais éducatif de Netflix revient pour une troisième sortie: la saison 3 de l’éducation sexuelle est officielle. La confirmation est venue moins d’un mois après le deuxième atterrissage stellaire, que nous avons absolument englouti en très peu de séances.

L’éducation sexuelle suit la vie, les soucis et les blocages sexuels de divers élèves, parents et professeurs du lycée de Moordale, situé dans la magnifique campagne galloise. Son intemporalité lui permet de ne pas pouvoir être rattachée à un certain moment: ses thèmes se veulent universels.

Mère et fils Jean – Gillian Anderson et Asa Butterfield – alors qu’ils tentent d’appliquer leurs connaissances de la psychologie sexuelle à leurs vies de plus en plus compliquées: Otis pour un peu d’argent rapide, et Jean pour aider sincèrement ceux qui en ont besoin, plus une bonne dose de curiosité. Le spectacle est rapidement sorti de cette prémisse et a attiré un casting d’ensemble diversifié prêt à s’attaquer à toutes sortes de problèmes sociaux et sexuels.

Ci-dessous, nous décrirons ce que nous savons de la saison 3 de Sex Education jusqu’à présent, y compris sa date de sortie probable, le casting de retour et les scénarios possibles. Les spoilers suivent.

La saison 3 de l’éducation sexuelle est confirmée

Netflix a confirmé que la saison 3 de Sex Education était en préparation le 10 février 2020. Comme l’a rapporté Deadline en 2019, la première saison de l’émission a attiré 40 millions de téléspectateurs au cours de sa première semaine, donc le renouvellement n’est pas une surprise. Compte tenu de la popularité apparente de la série sur les réseaux sociaux, il est sûr de supposer que l’éducation sexuelle a trouvé son public.

parlons de sexe bébé, parlons de la saison 3 (de Sex Education) pic.twitter.com/qvRIiXwp9B10 février 2020

Heureusement, Netflix semble comprendre exactement à quel point les fans de Sex Education ont soif pour une plus grande partie de la série, et a marqué l’annonce du renouvellement de la saison 3 avec un teaser. Tout comme la bande-annonce initiale de la saison 2, dans laquelle Gillian Anderson livrait un monologue sensuel sur les avantages du sexe, le teaser de la saison 3 est raconté de manière ludique par le principal de Alistair Petrie, Groff.

Nous voyons le principal troublant marcher dans les couloirs de Moordale High, en passant des portraits du casting principal de Sex Education alors qu’il note ce que l’avenir pourrait éventuellement réserver à chacun d’eux. Le teaser se termine par une invitation à en savoir plus dans la troisième saison à venir, mais ne dévoile pas de date de sortie réelle.

Si Netflix reste fidèle à son modèle actuel de sortie pour l’émission, qui, étant donné le succès de son classement, semble possible, nous prévoyons que la saison 3 sortira dans Janvier 2021. Les détails de production sont encore assez rares, mais Production Weekly a la troisième saison répertoriée dans un récent calendrier de production 2020 pour mai, donc le calendrier s’aligne à peu près.

Casting de la saison 3 de Sex Education: qui nous attendons

(Crédit image: Netflix)

Bien qu’une liste de distribution confirmée pour la saison trois n’ait pas encore été publiée sur le Web, nous sommes assez confiants en supposant que les personnages présentés dans la vidéo teaser reviendront.

Les têtes d’affiche de la série Butterfield (Otis Milburn) et Anderson (Dr Jean Milburn) sont en vedette, ainsi qu’une bonne partie du casting de soutien, notamment Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Connor Swindells (Adam Groff) et Patricia Allison (Ola Nyman). Étant donné la lourdeur de la saison 2 dans une approche narrative d’ensemble, il serait difficile d’imaginer le retour du spectacle sans que la majeure partie du casting reprenne leurs rôles.

Anderson a tweeté sur la saison 3 de l’éducation sexuelle le jour du renouvellement (notez les motifs au plafond au-dessus d’elle):

A bientôt 🍆🌸 @ sexeducation S3 pic.twitter.com/sdONgVmzVQ10 février 2020

Histoire de la saison 3 de l’éducation sexuelle: ce que nous attendons de la prochaine série d’épisodes

La créatrice et écrivaine de la série Laurie Nunn était déjà à pied d’œuvre sur le script pour une troisième saison bien avant que Netflix ne renouvelle la série

Dans une interview avec LADbible, Nunn aborde le calendrier de travail serré de la série, notant que le processus d’écriture d’une autre saison avant le renouvellement confirmé fait partie intégrante du fonctionnement de la production télévisuelle. Interrogé sur le potentiel d’histoires futures, Nunn a déclaré: “J’adore écrire ces personnages. C’est un si grand ensemble et je pense que le thème de la série – en termes de sexe et de relations – il offre vraiment une histoire sans fin Opportunités.”

La saison deux a pivoté loin de sa concentration sur Otis et a plutôt choisi de prêter un temps presque égal aux personnages merveilleusement diversifiés autour de lui. Eric (Gatwa), la plus récente icône queer d’Internet, a le plus profité de ce changement dans la structure du spectacle, permettant un aperçu nuancé et émouvant des luttes d’un jeune homme queer noir. Sa popularité n’est clairement pas allée sans préavis, car la vidéo teaser de la troisième saison est largement axée sur le potentiel de sa romance florissante avec son ancien tyran Adam.

(Crédit d’image: Sam Taylor)

Eric n’est pas le seul élève qui a de l’amour dans le cerveau, bien sûr. Les intemporels “le feront-ils, n’est-ce pas?” la danse entre Otis et Maeve (Mackey) semble sur le point de se réaliser. Les scènes finales quelque peu conflictuelles de la saison deux ont vu Otis avouer son amour à Maeve dans un message vocal, seulement pour qu’il soit supprimé par le nouvel intérêt amoureux de Maeve avant qu’elle ne puisse l’entendre.

Alors que certains fans ont critiqué cette histoire comme une extension artificielle du dilemme amoureux actuel du personnage, le réalisateur de la série évite tout contrecoup potentiel. Dans une conversation avec BT, Ben Taylor dit “Je pense que des chaussures seront jetées sur les écrans. Dans le bon sens. J’adore être foutu par des trucs. Vous pensez que vous le voulez, mais vous ne le faites pas”.

Il y a beaucoup plus de fils mettant en vedette le casting de soutien qui doivent être repris dans la saison 3 de l’éducation sexuelle. Jean termine la saison deux avec une nouvelle appréciation de l’intimité émotionnelle avec son partenaire Jakob, encore et encore, grâce à son amitié avec Adam’s fraîchement mère divorcée Maureen. Ailleurs, divers étudiants sont maintenant aux prises avec des révélations sur leur identité et leur place dans le monde alors qu’ils sont confrontés aux réalités des traumatismes liés aux agressions sexuelles, aux identités non conventionnelles et aux perspectives imminentes de l’avenir.

C’est l’un des meilleurs spectacles de Netflix

S’adressant au Hollywood Reporter au sujet des développements ultérieurs de la série, Nunn est enthousiasmée par les endroits où elle et ses écrivains peuvent prendre le casting éclectique. «Ces personnages … ils ont des jambes. Je pense que je pourrais en faire plus avec eux si nous en avons la possibilité », a-t-elle déclaré. “[Netflix] est très favorable et veut vraiment que nous racontions les histoires qui nous passionnent. C’est vraiment comme si nous étions tous sur la même longueur d’onde, voulant faire le même spectacle. »

C’est une perspective passionnante pour un spectacle principalement composé de jeunes talents diversifiés devant et derrière la caméra. Il n’est pas difficile de voir pourquoi l’éducation sexuelle a autant touché les fans. Il offre un regard très humain et sans jugement sur les problèmes auxquels sont confrontés non seulement les adolescents, mais aussi de nombreux adultes qui se réconcilient toujours avec leur propre sexualité. L’écriture de Nunn est d’une netteté incroyable, et l’agenda inclusif de l’émission en fait un excellent ajout à la bibliothèque croissante de médias et d’histoires progressives de Netflix.

Apportez la saison 3.