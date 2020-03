Shang-Chi de Marvel arrête la production, le réalisateur est testé pour le coronavirus

Marvel Studios ‘ Shang-Chi et la légende des dix anneaux«La production de la première unité a été suspendue. Dans le même temps, le réalisateur Destin Daniel Cretton sera testé pour le coronavirus, désormais une pandémie mondiale. Au cours des dernières semaines, le coronavirus s’est rapidement propagé dans le monde entier, son effet se faisant désormais pleinement sentir à Hollywood. Plusieurs blockbusters ont été considérablement retardés dans le cadre des précautions de l’industrie; les parcs à thème sont fermés, les conventions sont annulées et le tournage des projets sur petits et grands écrans est suspendu indéfiniment. Et le dernier à être confronté à cette crise est le projet dirigé par Simu Liu de Marvel Studios.

Les détails de l’intrigue pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont toujours bien cachés, mais le film devrait faire ses débuts en vrai mandarin du MCU, joué par Tony Leung. Akwafina a également rejoint le projet dans un rôle inconnu. Le tournage devait initialement commencer en novembre 2019 en Australie, mais il a été reporté à cette année. Cela leur donne encore beaucoup de temps pour peaufiner le blockbuster avant sa date de sortie en 2021. Malheureusement, peu de temps après le début de la photographie principale, ils ont dû ralentir les choses au milieu de la préoccupation croissante pour la propagation du coronavirus.

THR rapporte que la production de première unité de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux a été arrêtée indéfiniment en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie mondiale. Ceci est en conjonction avec Cretton étant conseillé par un médecin de s’auto-quarantaine pendant qu’il se fait tester pour ledit virus. Le travail sera suspendu jusqu’à ce qu’il obtienne les résultats du dépistage la semaine prochaine.

Comme mentionné précédemment, Shang-Chi et la légende des dix anneaux tournent actuellement en Australie, où Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont également été testés positifs pour le virus. Il existe à ce jour 156 cas confirmés dans le pays. Il convient de noter que Cretton n’est pas non plus confirmé d’avoir le coronavirus, mais on lui a conseillé de passer une série de tests pour s’assurer qu’il n’est pas infecté, en partie parce qu’il a un nouveau-né. On ne sait pas si le cinéaste a montré des symptômes connus de la maladie ou s’il s’agissait simplement d’une décision proactive de sa part, étant donné qu’il est un nouveau père. Dans tous les cas, il vaut mieux être prudent que désolé, d’autant plus qu’il travaille également en étroite collaboration avec d’innombrables membres de la distribution et de l’équipe du film. Aucun mot si un autre membre du projet est prêt pour les tests.

Pendant que la première unité attend le test de Cretton, Shang-Chi et la légende des dix anneaux la deuxième unité poursuivra ses travaux. Cela signifie que la production n’est pas vraiment suspendue – au lieu de cela, elle est simplement ralentie. Le fait que le film soit ou non considérablement retardé dépend maintenant des résultats de l’examen de santé du réalisateur. Un verdict négatif ne garantit pas nécessairement qu’ils respecteront leur calendrier initial, car Marvel Studios et Disney peuvent simplement décider d’arrêter le travail pour la sécurité de tous les travailleurs concernés.

