Shannen Doherty révèle qu’elle a un cancer du sein de stade 4

L’actrice Shannen Doherty a révélé qu’elle était atteinte d’un cancer du sein de stade quatre. Shannen a mené sa propre bataille en privé pendant un an avant d’annoncer le retour de son cancer.

Doherty est née à Memphis, Tennessee et s’est fait un nom en devenant actrice, productrice et réalisatrice de télévision. Elle a joué dans Beverly Hills 90210 en tant que Brenda Walsh et Prue Halliwell dans Charmed de 1998 à 2001. Il y a eu des rumeurs autour d’Hollywood selon lesquelles Doherty avait une mauvaise attitude et était difficile à travailler, ce qui l’a laissée renvoyée de certains spectacles.

L’actrice lutte contre les problèmes de santé depuis quelques années et vient de révéler à ABC News qu’elle avait maintenant reçu un diagnostic de cancer du sein de stade quatre. L’actrice de 48 ans a annoncé au monde ses nouvelles dévastatrices mardi 4 février que son cancer était revenu. S’adressant aux caméras, elle a déclaré: “Ça va sortir dans quelques jours ou une semaine que j’aurai l’étape 4.” En 2017, la star de Charmed a dit à ses fans qu’elle était heureusement en rémission après son diagnostic d’origine en 2015.

Au cours de son entretien, Doherty a déclaré qu’elle luttait à nouveau contre le cancer depuis près d’un an, mais a choisi de garder la nouvelle silencieuse. Son cancer a réapparu peu de temps après la mort de son ami bien-aimé, Luke Perry, en 2019. La productrice a déclaré qu’elle avait pris particulièrement les risques car Perry avait l’air en bonne santé, mais était décédée en premier. Doherty a décidé d’essayer de montrer aux autres que ce n’est pas parce qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de stade quatre que sa vie s’arrête là. L’objectif de l’actrice était de continuer à travailler autant qu’elle le pouvait, même pendant 16 heures pendant le tournage du redémarrage de BH: 90210. Comme on pouvait s’y attendre, Doherty avait du mal à comprendre que la maladie était revenue, en disant: «Je ne le fais pas pense que je l’ai traité. ” L’actrice hollywoodienne a également expliqué qu’elle se demandait pourquoi elle car c’était une pilule amère à avaler. Elle craignait de le dire à sa mère et à son mari, Kurt Iswarienko. Le couple est marié depuis 2011.

Beaucoup pensent qu’il était courageux de la part de Doherty de partager ses horribles nouvelles avec le monde alors qu’elle tente de lutter contre une maladie difficile. Elle a voulu partager son diagnostic avec ses fans car elle sera bientôt impliquée dans une bataille judiciaire avec une compagnie d’assurance et comme les dossiers judiciaires devraient être publiés cette semaine, ce qui montrera son état de santé actuel, elle a décidé de se venger. L’actrice a terminé son interview en disant aux téléspectateurs qu’elle voulait être la seule à diffuser les informations.

