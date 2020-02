Sharjah lance cette année une académie de codage pour les femmes et les filles

Le monde de la technologie est toujours un monde masculin et il continue de se restreindre avec une image de «club masculin», mais cette image va faire face à la concurrence des femmes et des filles dans un avenir proche.

Le Sharjah Research Technology and Innovation Park (SRTIP) devrait lancer cette année une académie de codage pour les femmes et les filles dans le cadre d’une joint-venture avec une organisation à but non lucratif – Women in Tech.

Les femmes dans la technologie sont un sujet de discussion croissant dans le monde et le SRTIP a pour objectif de renforcer le professionnalisme des femmes et d’inspirer les innovations technologiques.

Parler à TechRadar Middle East En marge du Forum Women in Technology tenu à Sharjah, Ayumi Moore Aoki, fondatrice et présidente de Women in Tech, a déclaré que le codage est le langage le plus universel qui existe et qu’il est le langage de la créativité et de l’innovation.

«Il existe une idée partiale selon laquelle les femmes ne sont pas bonnes pour le codage et les hommes sont meilleurs. Notre objectif est d’éduquer, d’équiper et d’autonomiser les femmes et les filles avec les compétences nécessaires pour réussir dans les STEM [science, technology, engineering and mathematics] domaines de carrière.

«Nous aurons des bourses de femmes du monde entier pour étudier le codage ici. C’est également la première académie pour nous dans le monde et devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de cette année.

L’organisation à but non lucratif, qui a été lancée il y a trois ans et se concentre sur quatre domaines principaux – l’éducation, l’esprit d’entreprise, l’inclusion sociale, la science et la recherche, compte plus de 20 000 membres dans le monde dans 60 pays.

Ils ont ouvert huit chapitres dans le monde et le neuvième est à Sharjah, également le premier au Moyen-Orient. Le prochain chapitre sera la Thaïlande en avril et le Japon en mai, mais en raison du coronavirus, Aoki a déclaré qu’il pourrait être retardé.

«Nous devons ajouter plus de femmes au secteur technologique si nous voulons qu’elles jouent un rôle intégral dans l’écosystème et renforcent finalement l’industrie dans son ensemble», a-t-elle déclaré.

Égalité des sexes

L’ONU Développement durable a fixé 17 objectifs pour transformer le monde d’ici 2030 et le cinquième objectif est de réaliser l’égalité des sexes et d’autonomiser les femmes et les filles, avec le domaine de la technologie comme l’une de ses principales cibles.

Hussain AlMahmoudi, PDG du Sharjah Research Technology and Innovation Park (SRTIP), a déclaré que le parc joue un «rôle essentiel» dans la promotion du rôle des femmes dans la technologie.

«Cela est conforme à notre vision et à notre mission de transformer Sharjah en capitale pour l’éducation, l’art et la culture et l’innovation. L’autonomisation des femmes est la vision globale de Sharjah et nous pensons que la technologie transforme le monde et crée des opportunités et crée un développement durable », a-t-il déclaré.

Lorsque l’or était la source de revenus et de richesse dans les années 1800 et le pétrole et le gaz dans les années 1900, il a déclaré que l’avenir était dans le codage et la technologie.

«Je ne pense pas que nous rendrons justice aux générations futures en ne prêtant pas vraiment attention à ces catégories. Aux Émirats arabes unis, tout le monde parle à peu près l’anglais et nous devons faire la même chose pour le codage », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que l’impact de l’automatisation a conduit à la création de nouveaux emplois pour les femmes, qui étaient auparavant réservés aux hommes puisque la demande de compétences numériques augmentera de 55% d’ici 2030; ainsi, il est inévitable pour nous d’améliorer les compétences des femmes pour faire face à l’avenir.

En 2017, Son Altesse le Cheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Emirats Arabes Unis et souverain de Dubaï, avait lancé une initiative «Un million de codeurs arabes» dans le cadre de la fondation Mohammed Bin Rashid Global Initiatives (MBRGI) qui propose des programmes gratuits pour les personnes intéressées à développer leurs compétences numériques.

Avantage économique

S’exprimant au Global Women’s Forum Dubai 2020 cette semaine, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré qu’en mettant l’égalité des sexes au Moyen-Orient au même niveau que les économies plus avancées au cours des prochaines années, il y a serait 1 $ plus de sortie pour tout le monde à partager.

“Si nous nous réveillons avec 100% d’égalité des sexes demain, la richesse de ce monde, selon les données les plus récentes, serait de 172 millions de dollars de plus.”

Aoki pense que les filles et les femmes ont beaucoup à apporter aux domaines STEM.

«Nous sommes à l’aube d’un changement mondial majeur dans notre façon d’enseigner, d’étudier, de travailler, de faire des affaires et plus encore», a-t-elle déclaré.

“Même si nous avons atteint la parité entre les sexes dans l’enseignement STEM, 56% des diplômés STEM sont des femmes, nous ne voyons pas assez de femmes dans l’effectif STEM. Nous devons créer davantage d’opportunités de carrière STEM pour les femmes, mais nous avons parcouru un long chemin au cours des 20 dernières années », a déclaré Najla AlMidfa, PDG de Sheraa.

Sheraa a été lancée en 2016 pour faire de Sharjah la plaque tournante mondiale des start-ups.

Mariam Bin Al Shaikh, responsable des adhésions au Sharjah Business Women Council (SBWC), a déclaré que la technologie est un moteur clé du changement économique et du changement social.

«Il y a des femmes incroyables qui font un changement à l’échelle mondiale, mais il y a toujours une sous-représentation des femmes dans le secteur. Les femmes devraient se voir confier de nombreux postes de direction afin que la jeune génération puisse être inspirée à faire partie de ce secteur », a-t-elle déclaré.

De plus, elle a dit qu’il y a beaucoup de jeunes générations qui s’intéressent au codage et à la technologie, mais une fois diplômées, elles ne sont pas toutes là-bas professionnellement.

Accès égal aux opportunités

«Nous essayons de leur donner une opportunité afin qu’ils ne dépendent pas d’une autre entreprise. Ils peuvent devenir leurs propres entrepreneurs », a déclaré Mariam.

Citant une étude de la Commission européenne, elle a déclaré que si les femmes étaient encouragées dans le secteur numérique, il pourrait y avoir une augmentation de 9 milliards d’euros par an.

«Aux Émirats arabes unis, les dirigeants soutiennent les femmes dans tous les secteurs», a déclaré Mariam.

Le PDG de Sheraa a déclaré qu’ils avaient soutenu plus de 100 startups technologiques et que 52% d’entre elles étaient des startups dirigées par des femmes.

«Ce n’est pas arrivé par hasard. C’est parce que nous étions si conscients et attachés à la parité des sexes et que nous faisions partie de nos KPI. Les 100 startups étaient parties et avaient levé 50 millions de dollars, mais sur ce chiffre, seulement 13% sont levées par des startups dirigées par des femmes, ce qui signifie qu’il y a un écart en ce qui concerne l’accès au capital des femmes fondatrices.

La moyenne mondiale est de 2,2% mais nous sommes supérieurs à la moyenne mondiale », a-t-elle déclaré.

Aoki a admis que la levée de capitaux de VC pour les startups dirigées par des femmes est un problème, mais l’organisation est en train de sensibiliser et aussi d’accélérer les camps.

«Notre objectif est un monde où chaque fille et chaque femme a un accès égal aux opportunités dans les STEM et il n’y a aucune raison rationnelle pour laquelle elles ne devraient pas poursuivre des options de carrière dans les STEM si elles le souhaitent», a-t-elle déclaré.