Sharon Osbourne dit qu’elle n’a pas vraiment congédié son assistante

Cohôte de La vue, Sharon Osbourne reprend son histoire et dit qu’elle n’a pas lâché son assistante après avoir sauvé ses chiens d’un incendie. L’animatrice de télévision britannique a toujours eu un faible pour ses bébés en fourrure et les fans ont du mal à croire qu’elle punirait quelqu’un pour avoir sauvé ses chiens.

La personnalité francophone de la télévision est devenue un nom familier lorsqu’elle a joué aux côtés de son mari, Ozzy Osbourne, dans leur émission très populaire sur MTV, The Osbournes. Le spectacle a suivi la vie quotidienne du rockeur du Black Sabbath et de sa famille, qui consistait principalement à maudire et à agir pas exactement comme votre famille moyenne. Sharon est ensuite allée travailler sur America’s Got Talent où elle a travaillé sur la série des saisons 2 à 7 mais est partie en juillet 2012.

Sharon a récemment raconté une histoire sur I Lie Lie to You? – qu’elle prétendait être sortie de son contexte et exagérée selon People. L’intrigue principale de l’histoire consistait en ce que l’amant de chien avait affirmé qu’elle avait fait reculer son assistant dans une maison en flammes uniquement pour le licencier pour avoir sauvé ses chiens. La mère de deux enfants a tenté de dissiper tout malentendu concernant l’histoire de The View diffusée le vendredi 10 janvier, disant qu’elle voulait que l’histoire soit une blague. La femme de 67 ans a ensuite affirmé qu’elle n’avait pas licencié l’assistante pour avoir sauvé les œuvres de la famille lors d’un incendie. Mais plutôt la vérité de l’histoire était qu’elle avait eu un incendie dans sa maison.

Alors qu’elle parlait à ses cohôtes et téléspectateurs, Sharon a essayé d’expliquer qu’elle avait dit à l’assistant personnel de son mari d’essayer de sauver les peintures à l’époque en disant: «Il est entré, il a sorti les peintures.» Le directeur du groupe a ensuite ajouté que pendant l’interview pour I Lie Lie to You? elle a concocté la partie sur le licenciement après ses exploits. La star de la télévision a ajouté qu’elle participait à une comédie, alors elle essayait juste d’être drôle.

Alors que Sharon est revenue sur son histoire, elle a également précisé qu’elle avait renvoyé l’assistante quinze ans plus tard. L’histoire confuse avait laissé de nombreux La vue les fans contrariés. Les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur déception à Sharon, ce qui l’a amenée à parler clairement et à expliquer la véritable histoire. Heureusement, aucun chien ni assistant n’a été blessé lors de la rédaction de l’histoire.

