Sherlock Holmes et près du soleil: jeux gratuits épiques

Cette année, le mois d’avril continue d’être traversé par l’eau, bien que cette fois, nous ayons dû le voir de loin depuis la fenêtre de notre maison. Et est-ce toujours nous continuons à accomplir notre “retraite à domicile” et les nouvelles normes de distanciation sociale. Raison pour laquelle nous aimons pouvoir offrir deux nouveaux jeux gratuits qui ajouteront une touche de suspense et de roman policier à notre bibliothèque de jeux.

Se répétant une semaine de plus, les deux matchs seront disponible et échangeable via Epic Games Store, nous n’avons donc qu’à nous connecter avec notre compte Epic, accéder aux deux onglets du jeu (Close to the Sun et Sherlock Holmes: Crimes and Punishments) et terminer le processus d’achat en entier.

Nous pouvons également les ajouter directement du lanceur Epic Games, où ils apparaîtront dans un petit pop-up en haut de la page d’accueil, qui nous redirigera vers les pages de ces jeux gratuits sans avoir à recourir au navigateur web.

Encore une fois, rappelez-vous que comme le reste des jeux gratuits proposés dans Epic Games Store, ceux-ci ne peuvent être échangés gratuitement que pendant une semaine, étant la nouvelle date limite jeudi 16 prochain Avril à 15h59 (heure de la péninsule).

Près du soleil

Ce jeu d’horreur-aventure à la première personne nous ramènera à la fin des années 1890, à l’époque de la splendeur scientifique de Nikola Tesla, avec une aventure graphique à la première personne qui nous racontera un passé dystopique intrigant et terrifiant.

Secrets, énigmes et menaces inconnues nous attendent dans cette arche pour les grands esprits.

Exigences minimales Près du soleil

Système opératif: Windows 10

Processeur: Tout processeur Intel i5 ou AMD FX4 2,4 GHz



Mémoire: 8 Go de RAM

GPU: Toute carte graphique NVIDIA GeForce GTX 7 Series ou AMD Radeon R9 avec 3 Go de VRAM

Stockage: 50 Go d’espace disque libre

DirectX: Version 11

Je veux dire

Sherlock Holmes: Crimes et punitions

Devenez le détective le plus célèbre de tous les temps et utilisez votre talent impressionnant comme détective pour résoudre six cas passionnants et variés: meurtres, disparus, vols spectaculaires et nombreuses enquêtes qui entrent parfois dans le monde de la fantaisie.

La grande liberté d’action de ce jeu nous permettra de mener des enquêtes comme nous le jugerons approprié. Et vous, suivrez-vous votre boussole morale ou appliquerez-vous strictement la loi?

Sherlock Holmes: Crimes et punitions Exigences minimales

Système opératif: Windows Vista (SP2) x64 bits

Processeur: Tout processeur à double cœur 2,40 GHz



Mémoire: 2 Go de RAM

GPU: NVIDIA GeForce 8600 GTS ou AMD Radeon HD 3850

Stockage: 14 Go d’espace disque libre

DirectX: Version 9.0c

Je veux dire