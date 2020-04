Shiftboard fusionne avec SchedulePro pour offrir un logiciel de planification des effectifs plus robuste – .

Le PDG de Shiftboard Sterling Wilson (à gauche) et le PDG de SchedulePro Sachin Agrawal. (Photo Shiftboard)

Shiftboard, basée à Seattle, fusionne avec SchedulePro, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour renforcer son application de planification des effectifs.

Les deux sociétés vendent des logiciels similaires et affirment que la combinaison tirera parti des atouts de chaque produit.

La nouvelle société conservera le nom Shiftboard. Le PDG de Shiftboard, Sterling Wilson, continuera de diriger la société issue du regroupement. Sachin Agrawal, PDG du développeur SchedulePro EDP Software, deviendra CTO.

“Shiftboard et SchedulePro se spécialisent chacun dans différents domaines du processus, SchedulePro étant un chef de file dans les industries à haute conformité et Shiftboard spécialisé dans les chantiers hautement dynamiques dans plusieurs industries”, a déclaré Sterling dans un article de blog. «Nous pensons que nos deux solutions se compléteront et présenteront à nos clients une offre incroyable.»

Pour l’instant, les clients pourront accéder à la fois à Shiftboard et SchedulePro séparément.

«Entre les deux solutions, nous sommes convaincus que nous pouvons faire face à tout scénario de planification des effectifs de l’entreprise», a déclaré Wilson.

Fondée en 2002, Shiftboard a initialement développé un logiciel de gestion des équipes pour les clients de la santé. Il s’est depuis étendu à plusieurs industries et cas d’utilisation. Son logiciel permet aux entreprises d’intégrer les informations de paie et d’utiliser les données pour créer des opérations optimales de la main-d’œuvre, entre autres solutions. L’entreprise a levé 11,5 millions de dollars en 2018 et compte moins de 50 employés.

Les origines d’EDP Software remontent à 1981, alors qu’elle était une société de conseil informatique. L’entreprise compte moins de 20 employés.