Shigeru Miyamoto révèle pourquoi le commutateur est populaire

Super Mario Bros. et LA légende de Zelda Le créateur de la série Shigeru Miyamoto a discuté des raisons de la popularité de la Nintendo Switch dans une récente interview, citant le timing et les aspects mobiles du système. Miyamoto est l’une des personnes les plus accomplies de l’histoire du jeu et ses créations ont abouti à certaines des franchises Nintendo les plus emblématiques de tous les temps.

Nintendo était dans une situation précaire à l’époque de la Wii U, le système étant incapable de trouver un public par rapport à la PlayStation 4 ou à la Xbox One. La fortune de Nintendo a changé avec le lancement du Switch en 2017, car le système avait une rangée d’exclusifs tueurs au cours de sa première année. Le Switch s’est vendu incroyablement bien dans le monde, avec plus de 52 millions d’unités expédiées à ce jour.

La Nintendo Switch a récemment eu trois ans et Shigeru Miyamoto a discuté du succès du système au cours des dernières années dans une interview avec Famitsu. Selon des extraits traduits par Nintendo Everything, Miyamoto a cité le timing comme la principale raison du succès du Switch, ainsi que l’architecture du système étant plus facile à développer que plusieurs plates-formes mobiles.

“Le Switch est sorti avec un bon timing à cette époque où les gens se promènent et utilisent des appareils comme les smartphones. Et pourtant, ils sont chargés de nombreuses données. Pour cette raison, nous avons pensé qu’il devrait être relativement facile de réussir une seule console avec une seule architecture technologique, compte tenu de la situation. Pour mobile [gaming], il existe de nombreuses versions matérielles différentes qui doivent toutes être prises en compte, vous ne savez donc pas quoi d’autre va accompagner. “

L’ajout du Wii U GamePad l’a rendu plus difficile à développer que les autres systèmes de l’époque et la petite base de joueurs signifiait que beaucoup d’entreprises n’étaient pas disposées à faire l’effort. Le Switch est beaucoup plus facile à développer, au point où il est devenu un système incontournable pour les jeux indépendants et les ports de titres plus anciens. La taille compacte du système et la possibilité de le jouer en déplacement est également un énorme attrait pour les fans, en particulier au Japon, où le Switch a dépassé la PlayStation 4.

Les efforts portables de Nintendo ont été beaucoup plus réussis que ses consoles de salon, la Nintendo DS étant sur le point de battre la PlayStation 2 en tant que système le plus vendu de tous les temps. La possibilité de jouer à un jeu magnifique comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild au lancement sur un système mobile a été un énorme atout pour le Switch et il est toujours impressionnant de pouvoir prendre des jeux comme The Witcher 3: Wild Hunt sur le feu vert. Le marché des jeux mobiles est énorme, mais la plupart des grands jeux reposent sur des éléments freemium ou gacha pour gagner de l’argent. Les efforts de Nintendo sur le mobile n’ont pas connu le succès escompté et la société est restée pertinente en s’en tenant à ses armes et en lançant des jeux de première qualité de haute qualité sur le Nintendo Switch.

