Shorts, vidéos de style TikTok et rappels arrivent bientôt

YouTube en présentera deux bientôt nouvelles fonctionnalités: celle de Rappel au coucher, ou des rappels qui rappelleront aux utilisateurs de ne pas regarder de longues vidéos la nuit, et short, qui semble être un nouveau mode qui permettra aux utilisateurs de créer de courtes vidéos de style TikTok. Pour découvrir ces deux nouvelles fonctionnalités, ce sont les gars de XDA-Developers qui, en démontant le fichier APK de la version 15.13.33 de l’application YouTube pour les appareils Android, ont identifié des chaînes de code qui semblent suggérer le début imminent de l’actualité. énumérés ci-dessus.

Entre rappels et vidéos de style TikTok, voici l’actualité qui fera ses débuts prochainement sur YouTube

Commençons parrappels au coucher». Cette fonctionnalité permettra, tout d’abord, d’établir l’heure à laquelle vous vous endormez habituellement, puis recevoir des notifications qui alerteront l’utilisateur qu’il est temps d’aller se coucher, si vous regardiez toujours une vidéo sur YouTube. Une option sera également disponible pour permettre à l’utilisateur de reporter le rappel jusqu’à la fin de la vidéo en cours. Cette fonctionnalité fait partie du outils mis à disposition par Google pour promouvoir le bien-être numérique.

Plusieurs chaînes ont également été trouvées dans le code qui font allusion à une fonction appelée short, même s’ils ne révèlent pas beaucoup d’informations à ce sujet. Selon les rapports du portail en ligne The Information, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de créer et télécharger de courtes vidéos de style TikTok sur YouTube et leur permettra de utiliser la bibliothèque musicale autorisé par le géant de Mountain View. Les chaînes font référence à certaines des fonctionnalités que Shorts offrira, comme le contrôle de vitesse (lent, normal, rapide, très lent, très rapide), celui du téléchargement depuis la galerie et celui de la création d’une vidéo.

Pour le moment, cependant, il n’y a aucune information sur les heures de sortie des courts métrages et des rappels de nuit. Comme d’habitude, nous serons ici prêts à vous mettre à jour.