Si cette nouvelle fuite est vraie, la PS5 a déjà remporté la guerre des consoles de nouvelle génération – .

Sony et Microsoft jouent à un jeu de chat et de souris en ce qui concerne les annonces officielles concernant leurs consoles de nouvelle génération. Les deux sociétés ont révélé une partie du matériel interne qui alimentera les appareils, confirmant pratiquement que la PS5 et la nouvelle Xbox partageront le même nouveau processeur et GPU personnalisé qu’AMD a développé pour les consoles. Ils ont également confirmé que les nouveaux produits offriront un stockage SSD qui offrira une amélioration supplémentaire des performances par rapport aux disques durs. Mais nous n’avons pas vu les spécifications réelles de l’un ou l’autre appareil. Sony a dévoilé certaines fonctionnalités du nouveau contrôleur et a confirmé le nom officiel de la PS5 en octobre. Puis, quelques semaines plus tard, Microsoft a montré la Xbox Series X au monde et a également révélé son nom. Début janvier nous a apporté le logo de la PS5, et c’était la dernière nouvelle officielle concernant la console que Sony a annoncée. Nous avons vu un tas de rumeurs qui traitaient de tout, des performances et des spécifications aux dates de lancement réelles, mais ce ne sont que des rapports non confirmés.

Il y a quelques jours, Sony a déclaré que le prix de la PS5 n’avait pas été décidé, mais a suggéré qu’il pourrait finir par vendre la console à un prix inférieur, une stratégie que Sony a également utilisée pour la PS4. Dans cet esprit, il y a maintenant une fuite suggérant que la PS5 pourrait être moins puissante que la série X, et c’est pourquoi Sony pourrait chercher à réduire le prix de Microsoft. Mais il y a une autre raison pour laquelle Sony chercherait à vendre la PS5 moins cher que Microsoft finit par facturer la nouvelle Xbox Series X: la société gagnerait presque certainement la guerre des consoles de nouvelle génération, tout comme elle l’a gagné avec la PS4.

Citant une diffusion en direct d’IGN Japan sur YouTube, ComicBook note que la PS5 pourrait être moins chère que la nouvelle Xbox Series X – voici une traduction de la citation réelle du rédacteur en chef d’IGN Shin Imai:

La Xbox Series X vise sans aucun doute des performances bien supérieures à la PS5. Il y a quelques différences dans les spécifications, et la PS5 vise donc moins cher que la Xbox Series X.

Il est difficile de savoir si cela est basé sur des informations provenant de la nouvelle console, ou s’il s’agit de spéculations basées sur des rumeurs. Des rapports récents ont déclaré que la Xbox aurait un avantage sur la PS5 en ce qui concerne les performances graphiques, mais que Sony bat Microsoft sur la RAM (vitesse et quantité) et le stockage (vitesse et quantité). Certains de ces rapports mentionnaient également le prix des consoles, mais les chiffres variaient. Certains disent que les deux consoles coûteront 499 $ tandis que d’autres affirment que la Xbox Series X coûtera 100 $ de plus que le prix de 499 $ de la PS5.

En regardant les lancements PS4 et Xbox One, nous vous rappellerons que la PS4 était 100 $ moins chère que la Xbox, mais Microsoft a fourni un Kinect avec la console. Cette baisse des prix a cependant aidé Sony à prendre de l’élan, et la Xbox One n’a jamais été en mesure de rattraper les ventes de Sony sur PS4. Depuis lors, Microsoft a publié des versions moins chères de la Xbox sans Kinect ni même un lecteur de disque, mais cela n’a pas aidé l’entreprise à surpasser la PS4. À ce jour, Sony a vendu près de 110 millions d’unités PS4, tandis que les ventes de Xbox One n’ont atteint que 50 millions, selon les estimations.

Il est évidemment encore difficile de savoir comment les deux nouvelles consoles seront tarifées, mais il est important de noter que Sony a toujours l’élan. Si la PS5 parvient à réduire le prix de la Xbox Series X au lancement, tout comme la PS4 l’a fait avec la Xbox One, cela pourrait être un jeu terminé pour Microsoft.

Si vous parlez japonais ou si vous êtes heureux de suivre la vidéo d’IGN Japan avec les légendes traduites automatiquement de Google en haut, regardez le clip complet ci-dessous:

