si la loi vous rattrape, vous serez obligé de remettre votre smartphone

Avec un abonnement IPTV les utilisateurs pensent avoir résolu le problème: les paiements minimums et toutes les plateformes disponibles. En réalité, ils ne savent pas qu’ils ont de gros ennuis, surtout si c’est là pour prendre le terrain loi.

Au cours de la dernière période, groupe de travail l’application des lois a été renforcée et de nombreux utilisateurs ont été capturés. Certains d’entre eux se trouvent en Italie et feront bientôt l’objet de sanctions pénales sévères.

Le monde de l’IPTV a mis en difficulté de nombreux utilisateurs: ils sont désormais contraints de fournir des smartphones et des PC ainsi qu’une amende

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et à l’autorité judiciaire pour l’excellent résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo -. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par des utilisateurs inconscients du crime qu’ils commettent et des graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “