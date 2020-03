si le signal Tim, WindTre et Vodafone disparaît, vous avez été victime d’une arnaque

Escroqueries e fraude en ligne ils existent à gogo et ils sont tous différents. Il arrive souvent que des utilisateurs soient arnaqués à leur insu. De quelle manière? Entre autres, il y a le Clonage SIM. Ce n’est pas une chose très simple à faire, mais lorsqu’un pirate parvient à le faire, il pourrait retirer tout l’argent des comptes courants des victimes. Comment pouvez-vous vous protéger? Voyons cela ensemble.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le clonage SIM et comment vous défendre contre cette arnaque

Tout d’abord, il est juste de vous rassurer sur un fait: le clonage d’une carte SIM n’est ni simple ni rapide. Pour pouvoir accéder aux données sensibles d’un client, il faut beaucoup d’efforts et beaucoup de compétences. Avant d’arriver au domicile d’un utilisateur les données personnelles et les mots de passe doivent être accessibles. Comment faire

Il faudrait d’abord réussir une preuve de la perte de la carte SIM d’un utilisateur, puis obtenez une nouvelle carte SIM. Cela nécessite la preuve de propriété d’un certain numéro de téléphone et ont donc déjà des données utilisateur qui peuvent le prouver. À ce stade, le pirate en question devrait avoir la carte SIM qui correspond à votre numéro de téléphone livrée à votre domicile. Mais à ce moment-là, vous vous retrouvez sans signal sur votre téléphone portable, et cela pourrait indiquer que votre carte SIM a été clonée, bien que le champ du téléphone soit manquant pour mille autres raisons. Si le pirate parvient à surmonter toutes ces étapes, il pourrait en fait vider votre compte. Une telle chose c’est très rare et ça n’arrive presque jamaiscependant, en cas de doute, vérifiez et signalez toujours ce qui s’est passé.