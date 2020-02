Si Sony n’annonce pas bientôt la PS5, il y aura d’énormes problèmes – .

Sony et Microsoft mènent la guerre des consoles de nouvelle génération depuis quelques mois, chaque entreprise révélant à tour de rôle les détails de ses prochains produits. La PlayStation 5 et la Xbox Series X auront un matériel similaire, comme nous l’avons appris il y a des mois, et les deux arriveront dans les magasins avant les vacances de cette année. Mais aucune des deux sociétés n’était disposée à entrer dans les détails jusqu’en décembre. Quelques jours seulement après que je vous ai dit que Microsoft perdait déjà la bataille marketing contre la PS5, Microsoft a fait l’impensable: il a dévoilé le nom et le design de la Xbox Series X lors d’un événement de jeu qui ne devait pas impliquer de grandes annonces comme celle-ci. Microsoft, qui jusque-là comptait sur un surnom générique de «Project Scarlett» qui a blessé la nouvelle Xbox plus qu’elle ne l’a aidée, a décidé de détourner les Game Awards avec son annonce audacieuse de la série X.

Nous sommes presque en mars et Sony n’a pas encore montré le design final de la PS5. Non seulement cela, mais Microsoft a livré une autre grande surprise lundi, dévoilant de nombreuses spécifications et fonctionnalités de la Xbox Series X. Sony n’a plus d’autre choix que de répondre et de nous donner un avant-goût de la PS5 bientôt. Très bientôt. Ou sinon.

Si ce n’était pas pour le coronavirus, ce lundi particulier serait en train de bourdonner de nouvelles sur les nouveaux smartphones, y compris le nouveau matériel Xperia de Sony. Mais les choses sont différentes cette année depuis l’annulation du MWC 2020, donc les annonces ne sont pas aussi nombreuses ni aussi excitantes. Maintenant, c’est le moment idéal de l’année pour Microsoft de détourner le cycle des nouvelles avec une révélation inattendue des spécifications de la série X.

Tout ce dont Microsoft avait besoin pour que le monde prête attention à la Xbox cette semaine était un simple billet de blog qui plongeait dans les spécifications de la série X. La tête de Microsoft de Xbox Phil Spencer a révélé de nombreux secrets de la prochaine console et a même confirmé certaines des rumeurs actuelles sur Xbox.

Par exemple, nous savons maintenant que la Xbox Series X offrira 12 téraflops de performances GPU, deux fois les performances de la Xbox One X, et précisément en accord avec les fuites. L’exécutif a également déclaré que le GPU prendrait en charge l’ombrage à débit variable et le lancer de rayons DirectX accéléré par le matériel. Ce dernier était toujours attendu, et la PS5 devrait disposer de sa propre technologie de lancer de rayons.

Microsoft a également déclaré que la console comporterait un SSD de prochaine génération, mais n’a pas dit exactement combien de gigaoctets de joueurs de stockage recevaient. La société a révélé que les joueurs pourront reprendre le jeu de plusieurs jeux à partir de leurs états suspendus presque instantanément. Fait intéressant, c’est également une fonctionnalité rumeur sur PS5.

La nouvelle spécification HDMI 2.1 est également un ajout bienvenu à la Xbox de nouvelle génération, qui apportera des fonctionnalités telles que le mode de faible latence automatique et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable à votre configuration de jeu. Et en parlant de taux de rafraîchissement, la Xbox Series X prendra en charge les jeux jusqu’à 120 images par seconde (fps). Nous avons déjà vu un tas de rumeurs selon lesquelles certains jeux iraient jusqu’à 90 images par seconde en 4K sur PS5, tandis que certains développeurs ont déclaré qu’ils visaient des taux encore plus élevés pour les futurs titres.

Spencer a également abordé l’aspect de compatibilité descendante de la série X, affirmant que la nouvelle console jouera certains jeux Xbox 360 et même des jeux Xbox originaux. La PS5 est également censée jouer à des jeux des quatre versions PlayStation qui l’ont précédée. Enfin, la fonctionnalité Smart Delivery qui vous permet d’acheter un jeu une fois, puis de faire livrer la version appropriée à la Xbox Series X une fois que vous l’achetez, ressemble au type de fonctionnalité que la PS5 devrait obtenir.

Microsoft a probablement gardé d’autres secrets Xbox – en plus de la capacité SSD, de la quantité de mémoire et du prix – et il dévoilera ces détails plus tard, peut-être à l’E3 2020. Et c’est encore une autre raison pour laquelle Sony doit simplement faire son pas maintenant avec la PlayStation 5 ou risquez de prendre beaucoup de retard parmi les esprits des joueurs. En d’autres termes, vous devriez vous attendre à voir les spécifications PS5 et d’autres détails clés rendus publics de jour en jour.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.