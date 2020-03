Si votre iPad Air de 3e génération a un écran défectueux, Apple pourrait le réparer gratuitement

Apple dit que certains modèles d’iPad Air de 3e génération lancés l’année dernière sont défectueux et afficheront un écran vierge qui ne peut pas être réparé. Si la vôtre en fait partie, Apple réparera la tablette gratuitement.

“Apple a déterminé que, dans certaines circonstances, l’écran d’un nombre limité d’appareils iPad Air (3e génération) peut devenir vierge de façon permanente”, explique Apple. “Un bref scintillement ou flash peut apparaître avant que l’écran ne s’éteigne.”

“Les appareils concernés ont été fabriqués entre mars 2019 et octobre 2019. Apple ou un fournisseur de services agréé Apple assurera gratuitement la maintenance des appareils éligibles.”

Pour obtenir votre correctif, vous devez prendre rendez-vous dans un Apple Store ou l’un de ses partenaires tiers. S’il y a d’autres problèmes avec votre iPad Air en plus de l’écran, vous pouvez être facturé pour ces réparations.

Problèmes matériels

Il n’y a pas de précipitation immédiate – le programme est valable jusqu’à deux ans après l’achat, alors ne paniquez pas si votre iPad Air n’a pas encore affiché le problème d’écran vide. Si cela se produit, vous pouvez prendre votre tablette.

Ces programmes de réparation et de remplacement d’Apple sont désormais monnaie courante: nous avons récemment vu Apple mettre en évidence des problèmes avec un nombre limité d’iPhone 6S et d’iPhone 6S Plus, et certains MacBook Pro 13 pouces vendus l’année dernière.

Ensuite, il y a les problèmes persistants avec les claviers papillon sur les ordinateurs portables MacBook récents, quelque chose qu’Apple espère qu’il sera enfin résolu avec le dernier MacBook Pro 16 pouces.

Les prochains iPad qui devraient apparaître seront de nouveaux iPad Pros en mars, pensons-nous, remplaçant les modèles lancés pour la première fois en 2018 – bien que les problèmes persistants causés par le coronavirus puissent entraîner un lancement retardé ou une disponibilité limitée.

