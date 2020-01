Si vous avez besoin d’un vol pas cher pour les vacances de printemps, la nouvelle vente de voyages du Sud-Ouest vous couvre – .

Si vous êtes un client fréquent de Southwest Airlines, vous avez peut-être été accueilli mardi matin par un e-mail vous attendant qui vous promet des tarifs aériens très réduits à partir de la destination de votre choix. Cela fait partie de la vente de printemps de la compagnie aérienne à bas prix qui se déroule jeudi et la vente est certainement le bon mot – les tarifs sont réduits si bas que certains coûtent aussi peu que 49 $ l’aller simple, ce qui en fait l’occasion idéale pour obtenir votre voyage de relâche scolaire plans triés si vous ne l’avez pas déjà fait.

La chose la plus importante à noter, cependant, est ce à quoi nous avons fait allusion il y a un instant: vous n’avez pas beaucoup de temps pour agir, car cette vente se termine à 23h59. Heure du Pacifique le jeudi 23 janvier.

Que souhaitez-vous savoir:

Si vous voyagez n’importe où sur le continent américain, cette vente vous oblige à acheter vos billets au moins 14 jours à l’avance (il y a une obligation d’achat à l’avance de 21 jours pour tous les autres voyages). Les billets sont également non remboursables, et il y a des limitations sur certains sièges, jours de voyage et marchés.

De plus, les tarifs sont valables sur le service sans escale, sauf indication contraire. Pour les voyages dans la zone continentale des États-Unis, ce voyage est valide du 28 janvier au 20 mai. Si vous voyagez entre deux points à Hawaï, ce voyage est valable du 4 février au 20 mai, tandis que les voyages internationaux sont valables du 4 février au Le 5 mars et également entre le 14 avril et le 14 mai. Le voyage de et vers San Juan, Porto Rico, est également inclus dans cette vente, et il est valable pour les mêmes dates que les voyages internationaux.

Et maintenant, pour les bonnes choses. Rendez-vous ici, sur la page de vente de vols de printemps du Sud-Ouest, puis entrez simplement votre ville d’origine. Vous recevrez ensuite une liste de destinations ainsi que les prix de vente – Par exemple, si vous prenez l’avion à partir d’Atlanta, vous pouvez vous diriger vers Memphis ou Nashville (pour 77 $ et 49 $, respectivement). En effet, les vols aller simple bon marché sont abondants à la suite de cette vente et incluent également un vol de 49 $ d’Atlanta à Chicago; un vol de 104 $ vers Los Angeles au départ d’Albuquerque; et un vol de 122 $ de New York à la Nouvelle-Orléans.

Source de l’image: Ross D Franklin / AP / Shutterstock

.