Si vous avez perdu votre emploi à cause du coronavirus, Jeff Bezos veut que vous postuliez chez Amazon – .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a écrit une note adressée aux employés d’Amazon dans laquelle il décrit un certain nombre de mesures que l’entreprise a prises en réponse à la crise du coronavirus COVID-19.

L’impact du coronavirus a été dévastateur pour l’économie, écrit Bezos, ajoutant qu’il espère que les personnes qui ont été licenciées de restaurants et de bars, entre autres emplois, postuleront pour travailler chez Amazon «jusqu’à ce qu’elles puissent retourner les emplois qu’ils avaient. “

Dans un mémo adressé à ses dizaines de milliers de travailleurs et publié sur le site Web de l’entreprise ce week-end, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a détaillé la série de mesures prises par Amazon en réponse à la crise mondiale des coronavirus – ajoutant que le virus mortel et la partie qui Amazon peut jouer en y répondant sont à peu près les seules choses sur lesquelles il se concentre actuellement. Et, en plus de mettre en lumière des mesures telles qu’Amazon augmentant les salaires de ses employés horaires (qui gèrent toujours consciencieusement les entrepôts que nous commandons tous en ce moment) et embauchant 100 000 nouveaux postes, Bezos a lancé un appel direct dans son note aux dizaines de nouveaux chômeurs à cause du virus.

Les quarantaines et les commandes d’abris sur place qui se multiplient à travers le pays signifient que personne ne patronne les entreprises locales qui vont des hôtels aux bars, aux magasins de détail et aux restaurants. «Nous espérons que les personnes qui ont été licenciées viendront travailler avec nous jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de reprendre leur travail», écrit Bezos dans la lettre, qui comprend ce sombre pronostic sur la crise: «Je suis triste pour vous dire que je prédis que les choses vont empirer avant de s’améliorer. »

Répondant à la peur omniprésente que le virus mortel a généré dans le monde entier, Bezos a admis avoir lui-même une longue liste de soucis personnels. «Il n’y a pas de manuel d’instructions sur la façon de se sentir à un moment comme celui-ci», a-t-il écrit, ajoutant que sa liste de soucis comprend tout le monde, de ses enfants et de sa famille aux employés d’Amazon, des personnes qui sont tombées malades à cause du virus et des le préjudice économique dévastateur qu’elle cause.

La publication de la note de service intervient quelques jours seulement après qu’un quatuor de sénateurs américains, dont Bernie Sanders, ait écrit à Amazon pour demander à l’entreprise de fournir de meilleures protections et de meilleurs salaires à ses employés d’entrepôt. Ce mois-ci également, les travailleurs d’Amazon ont envoyé une pétition pour exiger de meilleures «mesures de protection» ainsi que des congés payés.

Voici le texte du mémo de Bezos, dans son intégralité:

Chers Amazoniens,

Ce n’est pas comme d’habitude, et c’est une période de grand stress et d’incertitude. C’est aussi un moment où le travail que nous faisons est le plus critique.

Nous avons modifié nos processus de logistique, de transport, de chaîne d’approvisionnement, d’achat et de vente par un tiers pour prioriser le stockage et la livraison d’articles essentiels comme les produits alimentaires de base, les désinfectants, les préparations pour nourrissons et les fournitures médicales. Nous fournissons un service essentiel aux gens partout dans le monde, en particulier à ceux, comme les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables. Les gens dépendent de nous.

Je ne suis pas le seul à être reconnaissant pour le travail que vous faites. J’ai reçu des centaines de courriels de clients et vu des publications sur les réseaux sociaux vous remerciant tous. Vos efforts sont remarqués aux plus hauts niveaux du gouvernement, et le président Trump plus tôt cette semaine a remercié cette équipe à profusion.

Partout dans le monde, les gens ressentent les effets économiques de cette crise, et je suis triste de vous dire que je prédis que les choses vont empirer avant de s’améliorer. Nous recrutons 100 000 nouveaux postes et augmentons les salaires de nos employés horaires qui exécutent les commandes et livrent aux clients pendant cette période de stress et de turbulences. En même temps, d’autres entreprises comme les restaurants et les bars sont obligées de fermer leurs portes. Nous espérons que les personnes licenciées viendront travailler avec nous jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de reprendre leur travail.

Une grande partie du travail essentiel que nous effectuons ne peut pas être effectué à domicile. Nous avons mis en œuvre une série de mesures de santé préventive pour les employés et les sous-traitants de nos sites dans le monde entier, allant de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité du nettoyage à l’ajustement de nos pratiques dans les centres de distribution pour garantir les recommandations de distanciation sociale recommandées. Nous nous réunissons tous les jours, travaillant à identifier des moyens supplémentaires d’améliorer ces mesures.

Nous avons passé des bons de commande pour des millions de masques faciaux que nous voulons donner à nos employés et sous-traitants qui ne peuvent pas travailler à domicile, mais très peu de ces commandes ont été remplies. Les masques restent rares dans le monde et sont actuellement dirigés par les gouvernements vers les installations les plus nécessiteuses comme les hôpitaux et les cliniques. Il est facile de comprendre pourquoi les incroyables fournisseurs de soins médicaux au service de nos communautés doivent être les premiers à faire la queue. Lorsque viendra notre tour pour les masques, notre première priorité sera de les mettre entre les mains de nos employés et partenaires travaillant à fournir des produits essentiels aux gens.

Mon temps et ma pensée sont désormais entièrement consacrés à COVID-19 et à la meilleure façon dont Amazon peut jouer son rôle. Je veux que vous sachiez qu’Amazon continuera de faire sa part, et nous n’arrêterons pas de chercher de nouvelles opportunités pour vous aider.

Il n’y a pas de manuel d’instructions pour se sentir à un moment comme celui-ci, et je sais que cela cause du stress à tout le monde. Ma liste d’inquiétudes en ce moment – comme la vôtre j’en suis sûr – est longue: de mes propres enfants, parents, famille, amis, à la sécurité de vous, mes collègues, à ceux qui sont déjà très malades et au vrai préjudice cela sera causé par les retombées économiques dans nos collectivités.

Veuillez prendre soin de vous et de vos proches. Je sais que nous allons traverser ça ensemble.

Jeff

