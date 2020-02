Si vous avez une PS4, une Switch ou toute autre console de jeu vidéo, vous avez également besoin de cet accessoire de 40 $ – .

Que vous ayez une Nintendo Switch, une PlayStation 4 ou une Xbox One, vous n’obtiendrez jamais autant que possible de votre console si vous êtes connecté au Wi-Fi. Les ralentissements sont inévitables, surtout lorsque vous vivez dans une maison avec quelques autres personnes. Si vous voulez la meilleure expérience de jeu possible, vous avez besoin d’une connexion Internet filaire pour vous assurer que vous avez toujours accès à Internet ultra-rapide. Non, nous ne vous suggérons pas de payer des centaines de dollars à quelqu’un pour câbler votre maison en Ethernet. Au lieu de cela, procurez-vous simplement un adaptateur Ethernet Gigabit CPL AV1000 TP-Link sur Amazon, qui transforme instantanément n’importe quelle ancienne prise de courant ordinaire de votre maison en un port Ethernet gigabit! La PS4 et la Xbox ont des ports Ethernet intégrés, mais si vous avez un commutateur Nintendo, vous aurez également besoin d’un adaptateur Ethernet. Voici celui que nous utilisons.

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

L’adaptateur CPL fournit jusqu’à 1000 Mbps Ethernet sur les lignes électriques. Idéal pour être un prolongateur Ethernet qui peut facilement passer par-dessus les murs

En tant qu’adaptateurs réseau prenant en charge la prise domestique AV2, il est facile d’ajouter plusieurs adaptateurs et fonctionne sous 110-240V

Le port Gigabit vous donne la pleine vitesse de votre Internet. Plug & play, pas de nouveaux fils et aucune configuration requise

L’économie d’énergie réduit automatiquement la consommation d’énergie jusqu’à 85%. cryptage des données par AES 128 bits pour rendre le réseau sûr et privé

La configuration système requise est Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac et Linux. Les normes et protocoles sont la prise domestique AV2, la prise domestique AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3U et IEEE 802.3ab. La portée est de 984,25 pieds sur les circuits électriques. Portée: 300 mètres sur circuit électrique

Plug & play, pas de nouveaux fils et aucune configuration requise; Compatible avec tous les adaptateurs PowerPoint AV2000, AV1300, AV1200, Av1000, AV600, AV500 et AV200.

Assistance de pointe: garantie de 2 ans et assistance technique gratuite 24h / 24 et 7j / 7. Contactez-noussupport@tp-link.Com si vous avez des questions

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.