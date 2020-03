Si vous aviez l’un de ces iPhones, Apple pourrait vous devoir 25 dollars …

Il y a quelques années – et comme nous le soupçonnions tous – Apple a admis avoir encouragé intentionnellement ses téléphones portables des modèles précédents pour forcer ses consommateurs à en acheter un nouveau (bien qu’ils disent que ce dernier n’était pas le but ¬ ¬). Une manœuvre assez basse, si vous nous demandez. Eh bien, les conséquences ont déjà atteint les portes de l’empire de Steve Jobs … Maintenant, grâce à un accord de règlement dans un recours collectif, l’entreprise devrait payer jusqu’à 500 millions de dollars pour le faire.

C’est en 2017 que ce problème est apparu pour la première fois après que les utilisateurs d’Apple aient signalé pendant des années qu’ils avaient connu des vitesses de processeur plus lentes liées aux batteries de faible capacité, et aucune mise à jour logicielle comme la société l’avait laissé croire vos clients En conséquence, selon le procès, de nombreux clients ont acheté des iPhones entièrement nouveaux au lieu de simplement remplacer leur batterie à un coût beaucoup plus faible.

Dans les allées et venues des négociations, les deux parties (plaignants contre Apple) ont réussi à parvenir à un accord. Si elle est approuvée par le juge de district des États-Unis, Edward J. le 3 avril, Apple sera obligé de payer au moins 310 millions de dollars d’amendes. Selon Verge, chaque membre demandeur recevrait entre 1 500 $ et 3 500 $.

Maintenant oui, voici la partie qui vous intéresse. Une partie de l’accord qu’ils ont conclu était qu’Apple devait en quelque sorte récompenser tous ses clients concernés. Toute personne ayant eu l’un des précédents modèles d’iPhone concernés: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPhone SE, exécutant iOS 10.2.1 ou version ultérieure, devrait payer 25 $ dollars pour dommages et intérêts. Cependant, les montants des paiements individuels dépendent du nombre de personnes qui déposent une réclamation. Si suffisamment de personnes déposent une réclamation, c’est-à-dire si leur total combiné dépasse 500 millions de dollars, ce montant de 25 $ sera probablement réduit.

Étant donné que les téléphones mentionnés ci-dessus n’ont jamais été vendus à moins de 300 $, ce n’était pas du tout une mauvaise affaire pour Apple. Et même si cela a provoqué la colère des utilisateurs qui ont décidé de migrer vers d’autres marques, leur participation au marché n’a pas diminué depuis lors, bien que le marquage soit de plus en plus divisé avec la montée en puissance d’entreprises telles que Huawei et Lenovo. Tout indique qu’Apple a une clientèle très fidèle dans le monde entier.