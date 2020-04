Si vous êtes en Espagne aujourd’hui, vous pourrez voir les satellites Elon Musk

Ce n’est pas le plan de la semaine, mais en ce moment confinant, toute idée est la bienvenue, surtout si Elon Musk y est pour quelque chose. Dans ce cas, le problème concerne les satellites de l’homme d’affaires qui, pendant quelques heures, passeront juste au-dessus de la péninsule et pourront être vus à l’œil nu.

Sans avoir besoin de télescopes, ceux sur leur route pourront voir les fameux flashs blancs – l’un après l’autre – planer à travers le ciel. Des paillettes qui ont déjà créé de graves problèmes au Mexique il y a quelques mois, lorsque les satellites d’Elon Musk ont ​​été confondus avec des ovnis.

Aujourd’hui est un autre de ces jours où Starlink, qui vient d’ajouter 60 nouveaux satellites – traversera le ciel du pays, comme on peut le voir dans See a Satellite Tonight; Cela informe l’itinéraire des satellites par le temps et le lieu en fonction de votre géolocalisation. Ce n’est pas la première fois que des satellites lumineux sont observés depuis l’Espagne: déjà au début de l’année, ils ont plané dans le ciel de La Palma.

Entre l’Estrémadure et la traversée complète de l’Andalousie à 22h20 dans la nuit, 39 d’entre eux seront vus, sur un total de 420. Samedi prochain, et uniquement pour les lève-tôt, il y aura une nouvelle opportunité à 6h15, heure dans lequel le réseau à satellite – dans ce cas seulement 15 – traversera complètement la péninsule. Samedi soir, à 22 h 49, 16 d’entre eux seront vus dans certaines régions de la Galice. Starlink passera encore deux jours à faire le tour de la péninsule, mais loin des zones peuplées.

La réalité est que les problèmes sont survenus le premier jour, avec seulement quelques satellites d’Elon Musk en orbite.

Bien que ce ne soit pas un mauvais divertissement, le fait qu’ils puissent être vus à l’œil nu est leur plus gros problème. Du moins pour le monde scientifique. Un des problèmes d’Elon Musk lors de l’annonce du lancement du réseau satellite encore incomplet était qu’il ne dérangerait pas la communauté scientifique dans sa tâche d’étude du ciel nocturne. La réalité est que les problèmes sont survenus le premier jour, avec seulement quelques modèles déjà en orbite. À l’époque, Musk a averti que pour que Starlink soit utile – dans sa mission d’augmenter la connectivité – au moins 700 satellites en orbite seraient nécessaires. L’astrophotographie et l’observation des averses de météores sont déjà, selon la communauté scientifique, les domaines les plus touchés.

Ils parcourent la Terre à une altitude relativement basse, d’où la possibilité de les voir sans avoir besoin d’instruments spécifiques. Et le matériau avec lequel ils sont fabriqués reflète la lumière du soleil, d’où sa brillance caractéristique. Ces deux circonstances affectent l’observation du sol et la prise de photographies d’étoiles lointaines en raison des interférences qu’il génère. Dans cette situation, Elon Musk lui-même a promis de diminuer la luminosité émise par ces satellites d’une taille pas beaucoup plus grande que celle d’un réfrigérateur en modifiant l’angle des panneaux solaires; une mesure complémentaire au parasol en mousse sombre utilisé pour éviter les interférences avec les radios et le changement de matériau réfléchissant des satellites.

