Si vous êtes obsédé par “Love is Blind” de Netflix, mettez sa prochaine série de réalité sur votre radar – .

De nouvelles séries Netflix sont toujours ajoutées au service, malgré la pandémie de coronavirus qui a arrêté la production sur un grand nombre de projets Netflix.

Le streamer l’a écrasé récemment sur le front de la téléréalité, et une nouvelle série de ce type arrivera au service plus tard ce mois-ci: Too Hot to Handle, sur le modèle de ses succès passés comme Love is Blind.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Au cours des semaines qui ont précédé, nous étions tous coincés à la maison et trop effrayés pour aller n’importe où à cause d’un virus mortel (qui ressemble plus à une mauvaise intrigue cinématographique qu’au monde effrayant dans lequel nous vivons en fait depuis un mois), Netflix n’avait pas t encore accroché des millions de téléspectateurs sur le Sud flamboyant et sale, trop folles pour être un vrai éleveur de tigres fous. Non, dans ces jours de halcyon, nous étions encore en train de grimper des émissions de télé-réalité sur le roi de tous les streamers – des séries comme The Circle, puis, avant la pandémie, Love is Blind.

Netflix l’a écrasé récemment sur le front de la téléréalité, peu importe qu’il ait commencé ses efforts de contenu d’origine en empruntant la route du prestige à la HBO avec des émissions comme House of Cards et Orange is the New Black. C’est vraiment un témoignage de l’habileté de Netflix au fil des ans, qu’il est capable de créer des marques durables par lui-même, que ce soit un spectacle comme Stranger Things ou Love is Blind – ce dernier étant construit autour d’une expérience pour savoir si un groupe de des étrangers peuvent être envoyés vivre dans des nacelles et se «rencontrer» sans voir pour voir si les formes d’attraction ou non, ou si le coup de foudre dépend réellement de la vue, vous savez. C’était l’une des séries les plus populaires sur le streamer pendant des semaines après sa première sur le streamer à la mi-février – et si vous en étiez fan ou The Circle (un regard tout aussi voyeuriste sur les interactions entre un groupe de concurrents dans une expérience quasi-sociale), vous pourriez être heureux de savoir qu’une nouvelle série Netflix dans la même veine est juste au coin de la rue. Il s’appelle Too Hot to Handle, et il est prévu qu’il débute sur Netflix le 17 avril.

Que souhaitez-vous savoir: La prémisse est assez simple. Un groupe de belles personnes vont être envoyées ensemble sur une île pour se rencontrer et passer un bon moment. Le prix est de 100 000 $, et la façon dont vous l’obtenez est… en évitant les mouchoirs. Ce seront des phobes d’engagement, selon Netflix, qui sont assez habitués aux flings, mais il ne doit rien y avoir de semblable. Pas même un baiser, encore moins quoi que ce soit.

Ce que le matériel de presse de la série donne à penser, c’est que cela peut redevenir un peu subversif, dans le sens de Love is Blind. Je soupçonne que l’expérience ultérieure ici sera plus que de simplement vous présenter une frénésie de plaisir coupable et délicate – il s’agira également de voir si certaines de ces personnes se creusent suffisamment pour vouloir se connecter de toute façon et dire que l’argent du prix est damné . Mais on verra.

Je vais probablement regarder. Oh mon dieu, j’espère que non.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.