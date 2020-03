Si vous êtes un propriétaire de petite entreprise en difficulté, inscrivez-vous dès maintenant pour cette carte de crédit Amex – .

Les propriétaires de petites entreprises sont particulièrement touchés en ce moment en raison de la crise du coronavirus COVID-19, qui a contraint bon nombre d’entre eux à fermer temporairement ou à réduire considérablement leurs opérations. D’autres sont en congé ou licencient des travailleurs en raison de l’effondrement de l’entreprise.

American Express propose un produit de carte de crédit d’entreprise qui pourrait être particulièrement utile pour bon nombre de ces propriétaires d’entreprise. Ci-dessous, nous vous proposons un guide qui présente tout ce que vous devez savoir sur l’inscription à la carte Business Platinum® d’American Express.

Les deux cartes de crédit compagnon Platine d’American Express, la Platinum Card® d’American Express et la Business Platinum® Card d’American Express, offrent une tonne de valeur entre elles, ce que nous avons vanté à plusieurs reprises. Ce sont des cartes de récompenses solides, combinant de grandes offres de bienvenue et une longue liste d’excellents avantages. Il y a une différence majeure entre les deux que nous aimerions souligner dans ce post – et si vous êtes un propriétaire d’entreprise, écoutez bien:

À l’heure actuelle, vous pouvez gagner jusqu’à 75 000 points Membership Rewards® avec l’Amex Business Platinum. Tout ce que vous devez faire, c’est d’abord dépenser 10 000 $ avec la carte, et vous gagnerez alors 50 000 points de récompense d’adhésion. Une fois que vous aurez dépensé 10 000 $ supplémentaires au cours des trois premiers mois de votre adhésion à la carte, pour un total de 20 000 $, les 25 000 points supplémentaires vous appartiendront.

Qui devrait s’inscrire: Parlons d’abord de qui devrait s’inscrire à l’Amex Business Platinum avant d’entrer dans les détails de l’offre de bienvenue. Comme nous l’avons noté, il s’agit d’une carte destinée aux propriétaires d’entreprise, donc si vous avez tendance à utiliser du plastique pour couvrir les frais de voyage réguliers au cours de la gestion de votre entreprise ou si vous avez simplement besoin d’une carte de paiement pour payer les coûts courants des entreprises de quelques-uns peut-être mille dollars par mois, cela pourrait très bien être la carte pour vous.

Le bonus de bienvenue: Comme indiqué, Amex offre de nouvelles inscriptions qui permettent de gagner un bonus de 75 000 points de récompense de membre. Oui, vous devez dépenser beaucoup pour obtenir ces points, mais ce n’est pas un problème que l’homme d’affaires moyen est susceptible d’avoir car, encore une fois, cette carte est conçue pour les propriétaires d’entreprise dont les dépenses dépasseront facilement celles d’un consommateur individuel.

Outre le bonus de bienvenue, voici quelques-uns des nombreux avantages exclusifs à cette version professionnelle de la carte Platinum (que la version pour les particuliers n’offre pas):

1,5x points sur les achats de 5 000 $ ou plus (jusqu’à 1 million de points supplémentaires par an)

Jusqu’à 200 $ en crédits de relevés annuels pour les achats de technologie Dell, répartis en un crédit de 100 $ de janvier à juin et un autre crédit de 100 $ de juillet à décembre

Les autres avantages que la carte partage avec l’Amex Platinum incluent:

Jusqu’à 200 $ de crédit pour frais de transport aérien chaque année

Accès aux salons Centurion et aux clubs Delta Sky (en volant Delta)

Accès à d’autres salons de la collection American Express Global Lounge

Statut d’or élite avec Hilton Honors et statut d’élite or avec Marriott Bonvoy

5 points par dollar dépensé sur les vols et les hôtels prépayés (les deux doivent être réservés via Amex Travel)

Une dernière note: Cette carte fait ses preuves, puis certaines pour tout homme d’affaires effectuant des voyages réguliers – même si elle s’accompagne de frais annuels de 595 $ (qui peuvent être compensés en profitant du crédit de 200 $ pour les frais de transport aérien et du crédit Dell annuel jusqu’à 200 $, ce qui signifie que vos frais annuels nets ne seraient plus que de 195 $). Et il y a des tonnes de plus à profiter, de l’accès aux salons dans presque tous les aéroports du monde à l’aide sur Internet pendant les vols – et bien sûr, cette excellente offre de bonus ne fait pas de mal non plus.

