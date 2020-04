si vous ne l’avez pas encore compris, voici comment activer le mode sombre

Il y a maintenant plus d’un mois WhatsApp a signalé une mise à jour selon laquelle appeler les utilisateurs “bienvenus” serait un euphémisme. La mise à jour qui a finalement mis en lumière Mode sombre c’est officiel. Cette phrase, presque un oxymore à part entière, rend justice à un événement déclaré très attendu par les plus impliqués.

C’était en fait l’une des mises à jour les plus souhaitées, qui dans un certain sens a fini par changer officiellement l’interface de l’application note. Ces derniers, généralement colorés en vert et en couleurs claires, peuvent désormais également être mis en noir. Tous les utilisateurs, à la fois ceux en possession de iOS, tant ceux en possession de androïde, peut en profiter. WhatsApp a prédit que ces nouvelles arriveront à certaines fins.

WhatsApp: le mode sombre est officiel depuis un certain temps maintenant, c’est pourquoi il est arrivé et comment l’activer

Le monde WhatsApp a officiellement changé avec la mise à jour qui a apporté le mode sombre aux utilisateurs. Cette nouvelle coloration de l’interface principale de l’application a été conçue pour soulager la fatigue oculaire pendant la nuit, mais aussi pour donner une alternative au vert habituel.

Les utilisateurs peuvent l’activer à leur guise, mais de manière différente selon leur système d’exploitation. Tous ceux qui ont en effet un iPhone ils ne peuvent activer le mode sombre que sur WhatsApp en réglant le mode sombre pour l’intérieur de l’appareil. Dans ce cas également, l’application de messagerie deviendra automatiquement sombre. Les smartphones Android, en revanche, peuvent activer le mode sombre simplement à partir de paramètres, dans la section fond. C’est évidemment une solution 100% gratuite.