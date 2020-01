Si vous pensiez que la PS5 vous passionnait auparavant, attendez de voir la dernière fuite – .

La rétrocompatibilité sera l’un des principaux arguments de vente de la prochaine console PlayStation 5, quelque chose que Sony a abordé à quelques reprises au cours de la dernière année sans révéler de détails. Le fait de pouvoir jouer les titres que les joueurs possèdent déjà faciliterait la mise à niveau de la PS4 vers la PS5, et Sony a déjà confirmé son intention de rendre cette transition aussi transparente et rapide que possible. Une fuite récente qui comprenait une date de sortie supposée, des détails sur les prix, ainsi qu’une date pour le lancement de la PlayStation 5 contenait également des informations intéressantes sur les fonctionnalités de compatibilité descendante de la PS5. En fin de compte, les fonctionnalités de compatibilité descendante de Sony pourraient être encore meilleures que ce que nous pensions.

Le responsable anonyme a déclaré sur 4chan il y a quelques jours que la compatibilité descendante serait une “grande” fonctionnalité PS5:

La rétrocompatibilité avec tous les jeux PS4 est également une grande fonctionnalité. Grâce à de nouvelles fonctionnalités de transfert, les utilisateurs pourront facilement transférer leurs jeux PS4 vers la PS5 si ces jeux sont téléchargés. Les données de sauvegarde / sauvegardes pour les jeux PS4 seront également transférables.

Dans un deuxième commentaire, il a déclaré que la fonctionnalité était encore plus impressionnante que cela, permettant aux propriétaires de PS5 de charger beaucoup plus de jeux que les seules versions PS4:

La rétrocompatibilité est une caractéristique si importante que les jeux des 5 plates-formes PlayStation (PS1, PS2, PSP, PS3 et PS4) seront compatibles avec PS5, ce qui en fait une «console PlayStation ultime», mettant l’accent sur les jeux passés et présents. Plus de détails sur la compatibilité descendante seront discutés à une date ultérieure, en particulier à l’E3.

En plus de jouer aux anciens jeux PlayStation, cette console «ultime» prendrait également en charge les accessoires PS4 existants, y compris les contrôleurs DualShock 4, PSVR, ainsi que d’autres appareils, a déclaré le responsable. C’est également un facteur qui pourrait jouer un rôle énorme pour convaincre les propriétaires de PS4 de passer à la PS5. Avoir déjà un tas de contrôleurs DualShock compatibles serait certainement utile, surtout si vous jouez à beaucoup de jeux avec des amis.

À bien y penser, le récent lancement par Sony d’un accessoire DualShock 4 qui ajoute des boutons arrière au contrôleur est encore plus logique à la lumière de ces nouvelles informations. Si les contrôleurs DualShock 4 fonctionnent sur la PS5, Sony voudrait probablement qu’ils puissent offrir presque la même expérience globale que le nouveau contrôleur DualShock 5, mais avoir besoin d’un accessoire pour ajouter ces boutons supplémentaires signifie que Sony fera toujours de l’argent .

Pour rappel, ce n’est qu’une rumeur provenant d’une source non vérifiée. Peu importe à quel point tout cela semble excitant, nous aurons toujours besoin de Sony pour tout confirmer. Et Sony n’a pas encore annoncé l’événement de lancement de la PS5. Si cela est vrai, cela pourrait être énorme pour la PS5. Nous soulignerons que Sony a annoncé qu’il n’assisterait pas à l’E3 2020 cette année, ce qui signifie qu’il devra rassembler beaucoup d’informations dans l’événement d’annonce prévu du mois prochain.

Source de l’image: Olly Curtis / Future Publishing / Shutterstock

