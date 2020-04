si vous utilisez le piratage avec Sky et DAZN, vous risquez gros

la piraterie a donné libre cours à toutes ses forces avec la dernière méthode en vogue depuis quelques années: IPTV. De nombreux utilisateurs les utilisent quotidiennement pour suivre toutes les plateformes payantes telles que ciel. Cela n’est cependant pas resté indemne aux yeux des loi, qui a intensifié ses contrôles, en particulier au cours des six derniers mois.

En fait, ils ont récemment été bloqués 200 utilisateurs en Italie avec un abonnement piraté. Ceux-ci seront désormais contraints de se soumettre aux sanctions imposées par l’Etat.

IPTV: tous les utilisateurs qui ont été capturés seront passibles de sanctions très sévères par la loi

IPTV a permis aux utilisateurs d’économiser beaucoup d’argent, mais certains d’entre eux devront désormais payer encore plus pour se faire prendre. la fin en fait ça part de 2000 €, mais dans certains cas, emprisonnement. De plus, les appareils utilisés pour la visualisation doivent également être livrés.

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et à l’autorité judiciaire pour l’excellent résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo, PDG de la Ligue de Serie A. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par les utilisateurs ignorant le crime qu’ils commettent et les graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “