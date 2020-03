Si vous voulez des offres haut débit sur la fibre bon marché, alors Vodafone est la solution

Des vitesses de transmission à large bande lentes qui vous dépriment? Si vous êtes prêt à passer au haut débit en fibre mais que vous ne voulez pas de hausse de prix avec cela, nous avons la solution pour vous.

Et la réponse à votre problème se présente sous la forme des deux forfaits haut débit à bas prix de Vodafone: Superfast Fibre 1 et Superfast Fibre 2, le premier est légèrement moins cher que le second.

Si vous cherchez à réduire les coûts dans la mesure du possible et que cela ne vous dérange pas de faire des compromis sur les vitesses, alors la Superfast Fibre 1 pour 22,95 £ avec des vitesses moyennes de 35 Mo (20,95 £ pour les clients Vodafone) est faite pour vous.

Ou, si vous recherchez des vitesses de fibre plus rapides, Superfast Fibre 2 serait le plan idéal pour vous, car il ne coûte que 1 £ de plus par mois. Vous obtenez presque le double des vitesses, avec 63 Mo pour seulement 23,95 £ par mois (21,95 £ pour les clients Vodafone existants).

Les deux offres haut débit sur fibre sont excellentes, mais nous recommandons fortement Superfast Fibre 2, car c’est la meilleure offre de rapport qualité-prix des deux. Besoin de plus d’informations avant de prendre une décision? Ci-dessous, nous avons décrit les deux offres Vodafone dans leur intégralité.

Ou, si aucune de ces offres ne vous convient, pourquoi ne pas consulter notre guide des meilleures offres haut débit pour trouver votre offre idéale.

Ces offres à bas prix sur la fibre optique Vodafone:

Vodafone Superfast 1 Broadband | 18 mois | Vitesses moyennes 35 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | 22,95 £ (ou 20,95 £ pour les clients Vodafone existants)

Le moins cher des deux options, si vous avez déjà un contrat téléphonique avec Vodafone, vous ne paierez que 20,95 £ par mois. Cela en fait l’une des offres de haut débit sur fibre les moins chères du moment. Les 22,95 £ que la plupart des clients paieront tombent toujours comme l’une des offres les moins chères du marché. Mais continuez à lire avant de vous inscrire …

Vodafone Superfast 2 Broadband | 18 mois | Vitesses moyennes 63 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | £ 23.95pm (ou £ 21.95 pour les clients Vodafone existants)

Seulement 1 £ par mois de plus vous offre le forfait haut débit Superfast 2 de Vodafone. Cela n’a augmenté que de 95p par mois par rapport à son prix leader du marché que nous avons vu avant, ce qui signifie qu’il est toujours en tête du marché. Si vous voulez un paquet de fibres plus rapide, ce sera celui qu’il vous faut.

Quelles autres offres haut débit existe-t-il actuellement?

Et si Vodafone n’est pas votre tasse de thé, il existe de nombreux fournisseurs qui pourraient l’être.

Si vous ne cherchez pas des vitesses de fibre, alors pourquoi ne pas opter pour le forfait haut débit le moins cher du Royaume-Uni, gracieuseté de la poste? Avec ce fournisseur, vous pouvez obtenir Internet pour seulement 15,90 £ par mois.

Qu’en est-il des plans de fibre alternative? Deux autres options se démarquent des autres – BT et Plusnet. Optez pour le plan Superfast Fiber de BT et vous paierez 28,99 £ par mois pour des vitesses moyennes de 50 Mo. De plus, cette offre comprend également une carte de récompense de 80 £!

Une autre option est Plusnet. Avec Plusnet, vous obtiendrez des vitesses moyennes de 36 Mo tout en ne payant que 22,99 £. Et vous ne renonceriez pas à la partie cadeau avec cette offre car elle est également livrée avec une Mastercard à 70 £!

