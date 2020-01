Sidecar ne fonctionne pas? Voici quelques solutions rapides.

Avez-vous des problèmes avec Sidecar qui ne fonctionne pas?

J’ai mentionné récemment que mon écran Apple Thunderbolt Display était mort. J’attends actuellement de découvrir un remplacement possible et, en attendant, j’utilise mon iPad Pro 12,9 pouces comme deuxième moniteur utilisant Sidecar.

Cela a été une solution provisoire étonnamment utilisable, mais j’ai rencontré quelques problèmes en cours de route…

Rechercher des solutions à ces émissions montre que je ne suis pas seul, j’ai donc pensé partager quelques solutions rapides que j’ai trouvées.

Utiliser Sidecar pour la première fois

Si vous n’avez pas encore utilisé Sidecar, vous devez d’abord vous assurer que vos appareils sont compatibles. Vous pouvez trouver tous les détails des Mac et iPads compatibles ici, et vous devez être sur la dernière version majeure du système d’exploitation pour chacun, à savoir macOS Catalina sur votre Mac et iPadOS 13 sur votre iPad.

Il existe trois façons différentes d’activer Sidecar. Le plus simple d’entre eux provient de l’icône ou dans le coin supérieur droit de votre Mac:

Cliquez sur l’icone

Sous Se connecter à, sélectionnez votre iPad

Sidecar ne fonctionne pas?

Tout d’abord, si vous ne voyez pas du tout votre iPad comme un appareil AirPlay, vérifiez les points suivants:

Les deux appareils sur le même réseau WiFi

Bluetooth activé, sur les deux appareils

Transfert actif sur les deux appareils

Connecté au même identifiant Apple sur les deux

Mais s’il n’apparaît toujours pas, il y a un problème Bluetooth qui peut empêcher le Mac de voir l’iPad. Cela peut être résolu en désactivant Bluetooth sur le Mac (à partir de la barre de menu, en haut à droite) et en le réactivant.

Deuxièmement, si vous obtenez un écran noir sur votre iPad lorsque vous essayez d’étendre le bureau, comme je le fais souvent, cela le résout. Sur Mac:

Cliquez sur l’icône AirPlay

Sélectionnez Affichage rétine intégré en miroir (à quel moment l’iPad devrait prendre vie)

Revenir à Utiliser comme affichage séparé

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez rencontré des problèmes avec Sidecar qui ne fonctionne pas et si ces solutions fonctionnent pour vous.

