Signal, la nouvelle application de messagerie qui bat WhatsApp et Telegram

Ce sont des jours assez chargés, et tout cela à cause du coronavirus. En fait, les gens sont obligés de rester chez eux précisément en raison de cette menace qui ne veut pas quitter le continent européen. Apparemment, de nombreuses applications sont actuellement parmi les plus utilisées, et signal serait parmi eux.

Si vous vous demandez ce que c’est, l’application en question est une plateforme de messagerie instantanée qui permet à des millions de personnes à travers le monde de s’interconnecter. Grâce à cela, vous aurez la possibilité d’envoyer ou de recevoir des messages sans aucun type de problème étant donné un haut niveau de sécurité. Cette plateforme se débat donc avec télégramme et WhatsApp en même temps, montrant une technologie très avancée qui protège encore plus intimité. Vous pouvez évidemment l’avoir aussi appels vocaux et les appels vidéo.

Signal: l’application qui parvient à suivre WhatsApp et Telegram sans problème, voici les détails de l’entreprise

Signal est une société 501 (c) (3) sans personne profit ainsi qu’indépendant. Toutes les étapes, en plus du développement, sont prises en charge par les utilisateurs. Il n’y a pas de publicités, il n’y a pas de trackers et aucun autre type de problème de ce type.

Il est également possible d’utiliser i propres numéros de téléphone et aussi le carnet d’adresses personnel pour communiquer en toute sécurité avec des amis.

Peu importe où ils se trouvent: la famille et les amis sembleront dix mètres grâce à la grande qualité audio et vidéo optimisée par la plateforme. Il est également possible d’appliquer le thème sombre si la lumière n’est pas en votre faveur.