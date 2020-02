Signal TIM, Vodafone et Iliad bloqués, que se passe-t-il

un panne de réseau – autrement connu du public sous le nom de panne de réseau – est configuré comme un moment de perte. Aucun client de TIM, Wind, Tre, Vodafone et Iliad ne veut avoir de contact avec cette réalité. Une situation momentanée peut être prise en compte bloquer 4G mais personne ne peut supporter le manque de connexion trop longtemps.

Les minutes deviennent des heures et parfois des journées entières. Ce sont des dysfonctionnements à ne pas confondre, cependant, avec les derniers hacks qui envoient le réseau hors ligne indéfiniment avec l’arnaque Swap Scam qui a déjà été mentionnée à d’autres occasions.

Ce dont nous parlons aujourd’hui reflète une situation temporaire dans laquelle il est nécessaire de faire enquêter sur le problème grâce à un outil de consultation gratuit que nous trouvons mis à jour en temps réel sur le web.

Comment savoir si la 4G et les appels ne fonctionnent pas en raison d’un problème de réseau

Plusieurs fois, un simple redémarrage du téléphone suffit pour restaurer une erreur réseau. D’autres fois, cependant, tout ne dépend pas de nous. Nous découvrons à travers un lien vérifié où toutes les informations et détails sur l’état d’un service technique sont offerts. Si la tique disparaît, il est temps de contacter downdetector, site reconnu et spécialisé pour signaler les défauts sur la ligne Internet.

Grâce au portail – maintenant récemment mis à jour également d’un point de vue graphique – il est possible de l’examiner état du service pour chaque opérateur spécifique. un courbe des interruptions donne une idée de l’étendue du problème au fil des heures. Tout est complété par l’indication cartographique du carte évaluer l’étendue et l’étendue du problème.

En 2019, les utilisateurs ont utilisé ce système pour obtenir informations en temps réel sur tous les bogues du réseau et la maintenance continue. Il ressort d’un rapport final que TIM et Vodafone ce sont les deux opérateurs les plus exposés aux pannes de réseau. Cela était justifié par la nécessité de garantir un meilleur service. On espère qu’avec l’avènement de la 5G, le nombre de blocs de signaux sera réduit.