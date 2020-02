signaux radio d’une autre galaxie

Expérience canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène est le nom complet de CARILLON, le télescope qui a repéré ces signaux radio de type étranger, qui a commencé à se manifester sur une base régulière. Le nom de ces signes est Rafales radio rapides (FRB)de fortes impulsions d’énergie électromagnétique dont l’origine est actuellement inconnue.

Quelle pourrait être l’origine de ces sons extraterrestres?

L’hypothèse la plus acceptée est qu’il est des corps tels que des étoiles, des trous noirs ou des neutrons, qui tournent très rapidement. Cependant, jusqu’à présent, un véritable cycle d’ondes radio qui ont été répétées si régulièrement n’a jamais été détecté, mais seulement des flashs radio individuels ou même des séquences sporadiques, jamais régulièrement. Le magazine nature publié les résultats sur l’origine de ces signaux, qui ils proviennent d’une galaxie spirale de taille moyenne, à 500 années-lumière de la Terre, qui, malgré une distance immense, est la plus proche de laquelle des signaux radio ont jamais été interceptés.

Allant au fond, les scientifiques ont réalisé que les FRB sont venus avec le fréquence de un par heure, puis se taire pendant 12 jours et enfin reprendre pendant 4 jours avec le même rythme régulier d’un signal toutes les heures. Le cycle est donc de 16 jours et depuis plus d’un an il a été détecté à ce rythme, du 16 septembre 2018 au 30 octobre 2019, créant un cas unique qui a attiré l’attention des astrophysiciens qui l’ont découvert. Bien que la cause de ces signes soit actuellement inconnue, la possibilité qu’ils proviennent de civilisations extraterrestres est exclue. La probabilité la plus élevée estinteraction entre la source du signal et un objet cosmique qui tourne autour d’elle. Les scientifiques continueront d’approfondir les études sur ce phénomène pour obtenir de nouvelles réponses.