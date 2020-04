Signaux sans fil et IA pour détecter les symptômes du COVID-19

L’équipe du Laboratoire d’Informatique et d’Intelligence Artificielle (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology a développé un moniteur sans fil qui permet la surveillance à distance des patients. Il peut détecter les personnes présentant des symptômes de COVID-19, tels que les signes vitaux, les habitudes de sommeil et les mouvements.

Appelé Emerald, l’appareil est similaire à un routeur WiFi, mais de plus grande taille. Celui-ci se monte sur un mur et émet des signaux sans fil qui entrent en collision avec les patients. Ensuite, grâce au système d’intelligence artificielle, il analyse des modèles tels que la fréquence respiratoire, le sommeil et les mouvements de la personne.

L’émeraude est suffisamment sensible pour détecter les mouvements de la poitrine (ce qui se traduit par une fréquence respiratoire) et distinguer plusieurs personnes à la fois. Il peut indiquer quand un patient a du mal à respirer et un médecin peut accéder à toutes ces informations à distance.

Tests d’émeraude pour détecter les symptômes du COVID-19

L’équipe du laboratoire l’a déjà installé dans une maison pour surveiller à distance un patient atteint de COVID-19. Lorsque le patient s’est rétabli, le système a détecté que sa fréquence respiratoire était passée de 23 à 18 respirations par minute, son sommeil s’est amélioré et il a marché plus rapidement dans la maison.

Selon le Dr Ipsit Vahia, professeur adjoint de psychiatrie à la Harvard Medical School, Emerald peut générer des données de santé importantes sans être en contact avec le patient. Cela pourrait minimiser le risque que les professionnels de la santé contractent la maladie de leurs patients. Cela pourrait être très utile, en particulier dans des endroits comme les hôpitaux, les centres pour personnes âgées ou les centres de santé spécialisés, où de nombreux patients courent un risque élevé de contracter COVID-19.

Alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente dans le monde, Emerald peut permettre à des patients moins graves de rester à la maison, mais sous la supervision de soins médicaux à distance. À l’avenir, Emerald pourrait être utilisé pour contrôler d’autres infections, telles que l’anxiété, l’insomnie et l’apnée du sommeil. Et, bien sûr, conduire la transition vers l’assistance médicale à distance grâce à la technologie.

