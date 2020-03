SignEasy devient la première application de signature numérique à prendre en charge Face ID pour remplir les documents

La signature numérique de documents devient de plus en plus courante et cela ne fera qu’augmenter à mesure que les villes et les pays du monde s’adapteront aux commandes d’abris sur place. SignEasy est sorti aujourd’hui avec une mise à jour qui en fait le premier service de signature numérique à prendre en charge l’identifiant de visage d’Apple pour non seulement déverrouiller l’application, mais aussi pour terminer le processus de signature.

La nouvelle fonctionnalité de l’application Sign Easy iOS ne remplace pas entièrement la nécessité d’ajouter votre signature numérique dans un document, mais elle ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour accéder à l’application et permet d’accomplir rapidement la dernière étape de la signature d’un documenter avec votre visage.

Voici comment SignEasy décrit la mise à jour:

Avec cette mise à jour, vous pouvez activer Face ID pour lancer l’application SignEasy et également pour terminer la dernière étape avant de signer un document. Cette fonctionnalité se double d’une mise à niveau pratique et d’une mise à niveau de sécurité: si votre téléphone est volé, ou si vous travaillez sur un appareil d’entreprise partagé, vous n’avez pas à vous soucier de la possibilité pour quelqu’un d’autre d’afficher des documents sensibles ou de signer de nouveaux documents. votre nom. Face ID empêche quiconque d’accéder aux documents qui appartiennent à votre compte.

De plus, l’authentification Face ID a été utilisée ou non sera enregistrée dans la piste d’audit.

En plus de capturer les détails de chaque signataire, comme l’adresse IP, l’adresse e-mail et l’horodatage, la piste d’audit inclura désormais si Face ID a été activé sur l’appareil pour finaliser et signer le document.

SignEasy pour iOS est un téléchargement gratuit sur l’App Store avec des achats intégrés à partir de 5,99 $.

