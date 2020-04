s’il y a un réseau en panne, les concerts illimités en 4G arrivent

En cas de problème sur la ligne fixe Vodafone donne la possibilité d’activer Concerts illimités via la connexion au réseau mobile pendant un mois. La nouvelle a été publiée sur la page institutionnelle Vodafone Informa, et s’adresse à ceux qui ont le réseau fixe et également une carte SIM mobile avec l’opérateur.

Cette initiative existait déjà pour tous les titulaires de contrats avec numéro de TVA, mais maintenant cette proposition a été étendue à tous dans cette période d’urgence de Covid-19, en particulier pour ceux qui travaillent et n’auraient pas d’autre moyen de le faire. En quarantaine en raison de l’épidémie, tous les clients de la téléphonie fixe ont augmenté le trafic de données, avec pour conséquence que les perturbations de la navigation sont à l’ordre du jour ces dernières semaines. C’est pourquoi Vodafone ne veut pas laisser ses utilisateurs à pied.

Vodafone: s’il y a un réseau en panne, des concerts illimités en 4G arrivent

Suite à cette heureuse initiative, nous espérons que tous ceux qui ont ouvert ou ouvriront un rapport de panne au réseau fixe Vodafone, ils peuvent déjà indiquer une ou plusieurs cartes SIM sur lesquelles activer un mois de concert illimité.

Le but est de remplacer l’utilisation de votre routeur par une connexion illimitée à la maison comme à l’extérieur, et peut-être effectuer des opérations de sauvegarde fondamentales pour sauvegarder les données dans cette période incertaine. Cependant, la durée maximale d’activation du service sera de 30 jours, mais au moins nous pourrons répondre aux besoins quotidiens de connexion de toute la famille.

Il convient également de préciser que parmi les initiatives de l’exploitant pendant cette période d’urgence, l’élimination de toute limite de trafic de données sur les cartes SIM vocales de toutes les entreprises, numéros de TVA et institutions italiennes, dans toutes les régions et pendant un mois.