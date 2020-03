Silent Hill aura un redémarrage dans la nouvelle génération

Au fil du temps, Silent Hill est devenue l’une des principales franchises plus oubliée et pire a enduré le passage du temps. Konami est le grand coupable de cette situation, car à partir du quatrième épisode, les développements ont été de plus en plus pauvres et le niveau a fini par baisser au point qu’il a perdu une bonne partie de l’intérêt et de l’affection qu’il avait réussi à susciter auprès du grand public.

Dès le début de Silent Hill, il était clair que Konami ne voulait pas simplement copier Resident Evil. Son approche était totalement différente, il pariait sur une terreur plus viscérale, plus sombre et plus profondeet je dois dire que le résultat a été fantastique. Malgré les limites du matériel de l’époque, la société japonaise a également fait un pari très courageux pour le Scénarios 3D.

Cet engagement envers les scénarios 3D avait des avantages et des inconvénients. Pour camoufler l’incapacité de la PS1 à restituer toute la scène de Silent Hill une brume a été utilisée qui a constitué la soudaine génération de décors et de scènes. Cela peut sembler un peu étrange, mais le résultat était meilleur que prévu et a contribué, en fait, à créer un cadre unique et écrasant dans lequel vous ne saviez jamais d’où viendraient les ennemis.

Les scénarios tridimensionnels générés en temps réel ont également permis de réaliser excellents effets de lumière et d’ombre (pour le moment). La scène de ruelle mythique avec le briquet est l’un des meilleurs exemples, bien qu’il soit vrai que la modélisation des personnages et les animations n’étaient pas au niveau de ce que nous avons vu dans Resident Evil.

Silent Hill P.T. c’était une occasion manquée

Konami a eu l’opportunité d’aller grand avec cette franchise grâce au projet Silent Hill P.T., qui avait la direction de Hideo Kojima et la participation de Norman Reedus, mais finalement il a été rejeté. Les désaccords entre les Japonais et Konami étaient si grands qu’il a décidé de partir et s’est concentré sur son premier projet solo, Death Stranding. Le reste appartient à l’histoire.

Le fait est que Konami n’a pas cessé d’être conscient, malgré tout, du potentiel de la franchise Silent Hill, et selon de nouvelles informations, il a plus d’un an à travailler sur un projet qui signifiera le redémarrage de la franchise. Cela signifie que nous verrons une revue du premier opus adapté à la nouvelle génération de consoles, bien que nous ne pouvons pas exclure qu’il finisse par être un titre de transition générationnelle et qu’il soit donc disponible également sur PS4 et Xbox One.

Intéressant, mais ce n’est pas tout. La source des nouvelles assure que Keiichiro Toyama (réalisateur et scénariste de l’original Silent Hill), Akira Yamaoka (compositeur) et Masahiro Ito (concepteur des ennemis du classique) participent activement à ce projet, et que Sony SIE Japan Studio en fait la promotion, mais aussi essaie de faire amende honorable pour Kojima et Konami pour les faire travailler à nouveau ensemble.

Il est parfaitement compréhensible, après tout, qu’une autre des franchises les plus importantes de Konami, Metal Gear Solid, a toujours dépendu de la créativité et du talent de Kojima. Nous n’avons pas de détails sur sa date de sortie possible, mais puisque ce projet est, en théorie, en développement depuis un an, il est clair qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de commencer à voir les détails officiels.

