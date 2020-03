Simpsons: Homer & # 039; s Brother crée un trou de parcelle de la famille Simpson

Les Simpsons La famille a de nombreux secrets, dont certains ont été partagés dans la série, y compris l’existence du demi-frère d’Homère, Herb. Cependant, grâce à une révélation dans une saison ultérieure, son frère crée un trou de complot de la famille Simpson – voici ce que c’est. Créé par Matt Groening, The Simpsons a commencé comme une série de courts métrages d’animation dans The Tracey Ullman Show en 1987, mais après trois saisons, il a été développé en une émission d’une demi-heure aux heures de grande écoute, et a officiellement fait ses débuts en 1989. The Simpsons a toujours été imparable. depuis, avec plus de 30 saisons, un film et diverses bandes dessinées et jeux vidéo.

Les Simpsons suivent la vie quotidienne et les nombreux hauts et bas de la famille de titres ainsi que ceux des autres citoyens de Springfield. La série a exploré les nombreux aspects des Simpsons ainsi que certains secrets de famille, y compris ce qui est arrivé à la mère d’Homère et l’existence de ses demi-frères et sœurs, notamment Herbert «Herb» Powell, qui a fait ses débuts dans la série dans la saison 2 .

En relation: La maison des Simpsons a une pièce secrète qui ne contient que 5 épisodes

Herb est le produit d’une liaison de courte durée entre Abraham Simpson et Gaby, un jeune travailleur d’un carnaval local à Shelbyville. Un an après la rencontre, Abe a découvert que Gaby avait donné naissance à leur fils et l’ont emmené ensemble à l’orphelinat de Shelbyville, raison pour laquelle Homer ne savait pas qu’il existait. Bien que Herb soit un personnage intéressant principalement parce qu’il est l’opposé complet d’Homère, il crée un trou dans l’intrigue de la famille Simpson grâce à une révélation dans la saison 9 sur un gène familial.

Herb a fait ses débuts dans l’épisode de la saison 2 “Oh Brother, Where Art Thou?”, Où Homer apprend qu’il a un demi-frère et le poursuit. Herb se révèle être un homme d’affaires très prospère et intelligent, et bien qu’il ressemble beaucoup à Homer, il a en fait des cheveux et est plus mince. Dans cette première apparition, il a été mis en faillite lorsque Homer a conçu une voiture qui était un échec complet, mais il est revenu dans la saison 3 “Brother, Can You Spare Two Dimes?” et a regagné sa fortune après avoir inventé un bébé traducteur. Herb est vraiment l’opposé d’Homère, mais cela ne correspond pas au gène Simpson révélé dans la saison 9.

Dans l’épisode “Lisa the Simpson”, Lisa craint qu’elle ne soit génétiquement prédisposée à perdre son intelligence, mais apprend plus tard qu’il existe une chose telle que le “gène Simpson”, qui n’affecte que les hommes, causant la calvitie, la paresse et la perte d’intelligence au fil des ans. Bien que ce soit le cas avec Homer et d’autres membres masculins de la famille Simpson qui apparaissent dans cet épisode, cela ne s’applique pas à Herb, qui est diplômé de Harvard et a fondé sa propre entreprise (et, bien sûr, avait beaucoup de cheveux). Bien qu’il puisse être soutenu que cela l’a affecté à un degré car il était assez téméraire pour laisser Homer concevoir une voiture, cela pourrait être justifié car il rendait service à son frère. Un autre détail qui contribue à ce trou dans l’intrigue de la famille Simpson est que le manque d’intelligence d’Homère a été attribué à un crayon coincé dans son cerveau qui, une fois retiré, a déclenché sa véritable intelligence.

Peut-être que le gène Simpson n’est pas si précis et peut sauter quelques membres de la famille, tels que Herb, ou les écrivains ont simplement oublié que cela est censé être génétique et non pas un crayon. Quoi qu’il en soit, Herb représente un trou dans Les Simpsons, et celui qui ne sera sûrement pas résolu de sitôt car il est facile à oublier.

Suivant: L’erreur de Simpson qui signifiait que Maggie est apparue avant même sa naissance